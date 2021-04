Quién es Kiko Cibrián, el creativo detrás de “Suave”, uno de los grandes éxitos de Luis Miguel

(Foto: kikocibrian / Instagram)

La segunda temporada de Luis Miguel ha despejado algunas dudas y nos ha pemitido conocer otros tantos personajes importantes en la vida del cantante que no sólo influyeron en su vida sentimental, sino en el impulso de su amplia trayectoria, como fue la inclusión en la década de los 90 del productor, compositor y realizador, Kiko Cibrián, el creativo detrás de Suave y otros tantos éxitos.

IMPORTANTE: Si no has visto los primeros episodios de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

Los nuevos episodios relatan diversos momentos que van del lado personal del cantante a su carrera profesional, generando un gran cúmulo de emociones entre los fanáticos que la esperaron por casi tres años, pero será en un nuevo vistazo donde ya veremos a uno de los grandes cerebros detrás de los éxitos impulsados en el noveno álbum de estudio, Aries.

Así sabremos más de la llegada de Kiko Cibrián a la vida de Luis Miguel y es que en el tercer capítulo sabremos del impulso que el músico dio a la carrera del intérprete.

Pero ¿quién es el músico, productor y realizador con una relación muy estrecha con el “Sol de México” y uno de los tantos involucrados en Luis Miguel, la serie?

Kiko Cibrián creció en Tijuana, donde se formó como guitarrista gracias a la influencia de su padre, quien era mariachi en la zona fronteriza de México.

Su gusto por la música lo llevó a incursionar en diferentes géneros a muy corta edad, entre ellos el regional, los boleros y el jazz. Esto lo impulsó a profundizar en sus conocimientos musicales para pronto convertirse en uno de los productores, arreglistas, acompositores y realizadores más importantes en la actualidad.

Fue en la década de los 90 cuando Kiko fue contactado para formar parte de la banda musical de Luis Miguel como guitarrista y esto le sirvió de plataforma para colaborar con otros artistas de la talla de Cristian Castro o Rocío Durcal.

El mismo músico ha relatado cómo conoció al cantante y cuál fue su cercanía, lo que ahora lo hace colaborar muy de cerca en la producción de su serie biográfica.

“Me acuerdo que estaba sentado, me veo en el espejo y lo primero que se me ocurre es: ‘qué galán está este tipo y qué feo estoy yo’. Pero sí, el tipo sí impactaba, yo me acuerdo, yo soy macho pero Micky, a los 20 años, era súper galán”, recordó sobre su primer encuentro con “El Sol”.

A los seis meses de colaborar con Luis Miguel fue llamado para producir en San Diego, Estados Unidos, el álbum debut de Cristian Castro, Agua Nueva, el cual incluye su primer éxito, No podrás.

“Como que cantaba y no cantaba. Estaba muy chavito, tenía 16 años y le gustaba mucho la guitarra... Álex Zepda le decía ‘canta eso’; ‘no, no Álex, eso no lo voy a cantar’, ‘¿a no? le voy a hablar a tu mamá', y le hablaba a la Vero... estuvimos muy involucrados en la producción”, resaltó el músico en una conversación publicada en YouTube.

El éxito del tema musical de Cristian Castro le trajo grandes halagos, pero también un regaño de parte de Hugo López, mánager de Luis Miguel, aunque finalmente fue considerado para la producción de otros famosos temas en el disco Aries.

“Yo sabía lo que a él le gustaba, musicalmente nos entendíamos muy bien... lo primero que salió fue Suave”, destacó en la misma plática.

Con esta colaboración y cercanía comenzó una muy estrecha relación, de la que Cibrián recuerda: “El mejor mánager que tuve en esa época fue el mismo Luis Miguel. Él me defendía, él me cuidaba, él quería que yo fuera”.

La trayectoria de Kiko también incluye a José Feliciano, Isabel Pantoja, Reik, Jesse&Joy. Actualmente el trabajo del productor puede disfrutarse en Luis Miguel, la serie, ya que es el encargado del soundtrak y trabajó en las adecuaciones para la voz de Diego Boneta, sin olvidar el sello característico de Luis Miguel.

“La única persona con la que me siento cómodo haciéndolo es con Kiko y si lo vamos a hacer tiene que estar Kiko metido. Kiko es la persona viva que mejor conoce la música de Luis Miguel”, resaltó el protagonista del proyecto de Netflix en entrevista con Rolling Stone México.

