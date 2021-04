El “robo” de un Grammy, una famosa y envidia artística: revelaron los detalles de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro

El tercer capítulo de Luis Miguel, la serie despejó más que el lado sentimental del cantante y es que dejó ver un fragmento de su vida que pocos conocían: su rivalidad con Cristian Castro.

En el último episodio se conoció sobre la envidia que el éxito del hijo de Verónica Castro provocó en el “Sol de México”, quien se encontraba en una pausa en su carrera tras la muerte de su padre Luisito Rey y la desparición de Marcela Basteri.

Aunque en el proyecto de Netflix se dan algunos detalles del conflicto e incluso se menciona la canción No lo harás, haciendo referencia a No podrás, como fuente del mismo, es el productor musical Alejandro Zepeda quien rompió el silencio sobre esta situación.

En entrevista con Sale el Sol, el creador musical hizo algunas revelaciones que abonan a lo mostrado en la serie, pero también acusó a Luis Miguel de “robarles” un Grammy.





De acuerdo con Zepeda, el intérprete de Hasta que me olvides o Suave sí se molestaba con la música de su rival e incluso arrojaba los discos para no recordarlo.

“Se enojaba tanto que cada que alguien ponía un disco de Cristian Castro lo aventaba por la ventana del coche”, dijo sobre la conducta de Luis Miguel.

En cambio, el hijo de “La Vero” sólo sintió admiración por su colega: “Cristian ha admirado mucho a Luis Miguel y siempre ha sido de respeto y admiración. Sí había una rivalidad y no de parte de nosotros. En la serie dicen ‘te copiaron el estilo’ y es totalmente mentira”.

Alejandro Zepeda también destacó la ocasión en la que supuestamente fueron despojados de un premio gracias a las influencias del hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri.

“Por lo que había sucedido, ya estaba muy predispuesto que nos dieran el Grammy, pero sucedió lo mismo, nos lo quitaron y se lo dieron a Luis Miguel, siempre tuvo mucha influencia”, aceptó Zepeda, quien es hijo de la actriz María Victoria.

Foto: Cuartoscuro.

Cristian Castro inició su carrera en 1992 después de haber lanzado “Agua Nueva” a los 18 años, el cual fue lanzado por Fonovisa, producido por Álex Zepeda y Kiko Cibrián, quien en ese tiempo era guitarrista para Luis Miguel.

Su éxito No podrás fue autoría de Zepeda y rápidamente se colocó en la posición tres de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Por su parte, Luis Miguel tenía un año de sacar “Romance” y en 1992 inició con las grabaciones de “Aries”. De hecho Kiko Cibrián, guitarrista de Luis Miguel, fue la mente maestra detrás de Suave, una de las canciones más famosas de Luis Miguel.

El mismo compositor de esta última canción destacó que sí fue regañado por haber colaborado con Castro a pesar de estar incluido en la orquesta musical de Luis Miguel.

Fue Cristian quien abundó sobre esta rivalidad hace unos años. El cantante de Azul relató que sus problemas con “El Sol de México” comenzaron porque conocieron y cortejaron al mismo tiempo a Daisy Fuentes.

(Foto: Netflix/ Luis Miguel, la serie)

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recordó en entrevista con PH: Podemos Hablar.

“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, añadió.

