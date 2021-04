Difundieron video de Cristian Castro imitando a Luis Miguel: se burló del affair con Daisy Fuentes

Foto: Cuartoscuro.

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie reavivó un mito que había permanecido en las sombras desde la década de los 90: la rivalidad entre el “Sol de México” y Cristian Castro, es así que desde el estreno del tercer episodio de esta entrega comenzaron a circular diversas versiones, testimonios y hasta videos que detallan cómo fue la relación de los exitosos cantantes.

Mientras en el capítulo Suave se vislumbra el rencor de Luis Miguel ante el éxito arrollador del hijo de Verónica Castro y hasta la molestia por algunos conflictos de faldas, se han recordado algunas entrevistas en las que “El gallito feliz” destaca los polémicos problemas con su colega.

Hace más de 10 años, Cristian Castro asistió al programa radiofónico El show de Piolín, en el que abordó con humor el conflicto con Luis Miguel e incluso bromeó sobre el triángulo amoroso que incluyó a Daisy Fuentes hace casi tres décadas.

En la grabación que resurgió tras el estreno del tercer espisodio de Luis Miguel, la serie, aparece Castro comprometido con el sketh en el que imitará a su rival en una de sus interpretaciones más icónicas de su historia.





Así, el cantante cantó con emoción el tema Ahora te puedes marchar e incluso arremeda los movimientos de ojos y rostro más emblemáticos del “Sol de México”.

Cristian Castro además pronunció algunas palabras para hacer alusión a su rivalidad con su peculiar sentido del humor: “Sinceramente estoy muy molesto con este chico Cristian, me gusta que canta un poquito así canciones y me sigue, pero eso de salir con Daisy la verdad no me gustó para nada”.

La broma continuó con una intervención del conductor de la emisión Eddie “El Piolín” Sotelo, quien dijo que en la línea tenía a la modelo y origen de la discordia, Daisy Fuentes.

“Luis Miguel, si te digo que tengo en la línea a Daisy Fuentes ¿qué harías?”, cuestionó el locutor. “No, mejor ahí le paramos”, dijo serio “El Gallito Feliz”.

Pero el chiste continuó y provocó nerviosismo en el hijo de Verónica Castro: “Daisy está conmigo Cristian Castro, Daisy, ¿cómo estás?”.

Las palabras del “Piolín” fueron tomadas con expectación en Castro, pero finalmente provocaron sus risas y las del resto del equipo radiofónico.

Este video sólo es una prueba más de la idea de una rivalidad y que ahora fue confirmada por el mismo Luis Miguel en su serie biográfica.

Cristian Castro inició su carrera en 1992 después de haber lanzado “Agua Nueva” a los 18 años, el cual fue lanzado por Fonovisa, producido por Álex Zepeda y Kiko Cibrián, quien en ese tiempo era guitarrista para Luis Miguel.

Su éxito No podrás fue autoría de Zepeda y rápidamente se colocó en la posición tres de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Por su parte, Luis Miguel tenía un año de sacar “Romance” y en 1992 inició con las grabaciones de “Aries”. De hecho Kiko Cibrián, guitarrista de Luis Miguel, fue la mente maestra detrás de Suave, una de las canciones más famosas de Luis Miguel.

Los detalles detrás de la rivalidad de Luis Miguel y Cristian Castro

En el proyecto de Netflix se dan algunos detalles del conflicto entre Luis Miguel y Cristian Castro e incluso se menciona la canción No lo harás, haciendo referencia a No podrás, como fuente del mismo.

El productor musical Alejandro Zepeda habló esta situación en entrevista con Sale el Sol e incluso reveló algunos detalles: “Se enojaba tanto que cada que alguien ponía un disco de Cristian Castro lo aventaba por la ventana del coche”.

En cambio, el hijo de “La Vero” sólo sintió admiración por su colega: “Cristian ha admirado mucho a Luis Miguel y siempre ha sido de respeto y admiración. Sí había una rivalidad y no de parte de nosotros. En la serie dicen ‘te copiaron el estilo’ y es totalmente mentira”.

