“Me escuchan llorar y se aguantan”: Enrique Guzmán contó cómo su familia afronta el escándalo con Frida Sofía

Frida Sofía Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

Visiblemente afectado y siempre cabizbajo, Enrique Guzmán confesó cómo el escándalo protagonizado con Frida Sofía ha afectado a su entorno familiar, donde lo “escuchan llorar y se aguantan”.

La controversia es constante en la vida de los Guzmán Pinal, pero desde hace unas semanas la sombra de las agresiones sexuales se instaló en medio y puso en jaque a toda la famosa dinastía, ya que Frida Sofía reveló que fue abusada por un novio de su mamá y que fue tocada indebidamente en más de una ocasión por su abuelo.

Aunque ambas situaciones son extremadamente graves, la segunda ha causado un gran revuelo porque provocó un linchamiento mediático hacia el cantante de 78 años, quien durante los últimos días se ha dejado ver severamente consternado por la acusación en su contra.

El pionero del rock and roll en México apareció en una extensa entrevista en el programa Hoy y en la última entrega explicó cómo este escándalo ha mermado la relación de su familia.

Video: YouTube Hoy

El rockero confesó que este episodio sí ha afectado a todos los integrantes de su núcleo cercano y aunque quisiera acercarse a su nieta para conciliar, sabe que la situación ya es muy delicada.

“Tengo una señora (su esposa) que es mi apoyo total, me escucha llorar y se aguanta... (su familia) se aguanta”, sentenció el también actor que durante las últimas semanas ha sido acusado de atacar a su nieta cuando apenas tenía cinco años.

En esta nueva y última entrega de la entrevista, recalcó que jamás le ha hecho daño a Frida Sofía: “Yo faltarte a ella no lo he hecho nunca”.

“Yo creo que ya me oyó bastante, no, no quiero hablar con ella”, dijo decepcionado y para concluir su participación en Hoy.

A lo largo de la semana, la producción del programa matutino de Televisa presentó la entrevista de Enrique Guzmán, quien se dejó ver a ratos vulnerable sobre la situación que enfrenta desde que fue señalado por su nieta.

Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.

En este mismo espacio, el cantante mencionó cómo reaccionó su hija Alejandra ante el problema destapado por Frida Sofía.

“Creo que Ale sabe perfectamente en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos, en general. Soy consentidor, sí, un poquito de esos ‘que te consiento’, pero no soy mujeriego, ni muy niñero”, comentó.

Aseguró que desde el inicio de la controversia, su hija expresó que estaría con él y que se haría su voluntad a lo largo del caso, que ya tiene repercusiones legales entre ambas partes: “Alejandra me dijo ‘haz lo que te parezca y para mí es ayudarla (a Frida) de todas maneras’”.

Además recalcó que no se atrevería a violentar a un menor de edad y mucho menos a su nieta. “Tengo 78 años de edad, he hecho de todo. He tenido mis vivencias, he tenido mis diferencias, pero tocar una niña de cinco años, no lo puedo permitir. No sé cómo puede entrar eso en mi mente, de una niña de cinco años, no lo entiendo, no puede ser”, expresó Guzmán con disgusto.

Destacó que este acontecimiento no sólo lo ha afectado de manera anímica, sino también laboral, ya que ha tenido que cancelar sus presentaciones vía streaming porque no tiene el valor de “levantar la cara” y sonreír.

