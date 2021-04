La cruda revelación de Yuri: qué le detectaron y cuál será el tratamiento

La cantante Yuri reveló que le extirpaban un tumor mientras le quitaron la apéndice (Foto: Instagram / @oficialyuri)

Yuri confesó que nuevamente su salud se vio gravemente comprometida después de haberse contagiado de COVID-19, pues al poco tiempo tuvo que someterse a un procedimiento médico para que le fuera removida el apéndice, pero le detectaron un tumor.

La cantante veracruzana hace algunos meses dio a conocer que había resultado positiva a la prueba de coronavirus después de las grabaciones del programa ¿Quién es la máscara?, pero finalmente había superado la enfermedad.

Lamentablemente su salud se fue deteriorando cada vez más, hasta que hace cuatro semanas comenzó a tener problemas en la apéndice, los cuales la llevaron hasta el quirófano, lugar en donde descubrieron que también tenía un tumor cancerígeno que le fue removido.

La cantante aceptó que ahora sufre de muchas dolencias por seguir exponiendo su cuerpo al estrés (Foto: Instagram/ @oficialyuri)

La intérprete de Maldita primavera relató que, según palabras de su médico, si no hubieran detectado ese tumor maligno a tiempo, seguramente el cáncer ya se habría expandido por todo su cuerpo y tendría que haberse sometido a procedimientos más invasivos.

“Salgo de la operación y me dice ‘¿sabes qué?, te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo el apéndice. Unos meses más y ese tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, relató Yuri durante una emisión de la iglesia a la que pertenece.

A pesar de comprender que tenía que guardar reposo para recuperarse, la cantante decidió continuar con sus actividades diarias y su apretada agenda, por lo que ahora sufre de otros padecimientos, los cuales se agregan a los que ya tenía después de contraer COVID-19. No dio a conocer si está bajo algún tratamiento.

El tumor le fue removido hace unas semanas y ella no ha tomado reposo (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí. Me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví a las dietas de pollo, pescado, arroz… una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, confesó.

Anteriormente se filtró que la veracruzana se había contagiado de COVID-19 junto a algunos de sus compañeros del set de ¿Quién es la máscara?, y a pesar de que ella lo negó en un principio, varios medios presentaron pruebas de que ella mentía.

Gustavo Adolfo Infante, presentador de De Primera Mano, aseguró que él había buscado una entrevista con Yuri y los productores del programa le dijeron que tanto la cantante, como Omar Chaparro y Consuelo Duval, se habían contagiado por el virus SARS CoV-2

Yuri aseguró que el tumor pudo haber desarrollado cáncer por todo su cuerpo si no se le hubiera removido con tiempo (Foto: Instagram / @oficialyuri)

Entre las secuelas que la enfermedad le dejó fueron ataques de ansiedad que sufría por las madrugadas, taquicardias y, por último, pérdida del cabello. En varias de sus fotos y eventos en los que participó es notable cómo la cantante hasta la fecha procura cubrir su cabeza con sombreros, pañoletas o pelucas.

En Premios lo Nuestro, gala que presentó Yuri, utilizó varias pelucas. “No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito [...] ¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el COVID te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, compartió la jarocha sin tapujos.

Según la cantante, la mayoría de sus enfermedades vienen de mantenerse constantemente bajo presión, lo que le ha causado mucho estrés en los últimos años, además de haber tenido que combatir a varias enfermedades al mismo tiempo.

Invitó a sus escuchas a cuidar de su salud y no exponer a su cuerpo a más de lo que puede hacer.

SEGUIR LEYENDO: