“Vayan a hacer negocio con la más vieja de su casa”: Benito Castro, furioso por bioserie de Paco Stanley

Benito Castro se mostró enfadado ante la bioserie producida por Paola Durante y Mario Bezares sobre la vida de Paco Stanley (Foto: Cuartoscuro)

Benito Castro, quien habría tenido una muy cercana relación a Paco Stanley, aclaró que no está interesado en participar de cualquier forma en la bioserie que estaría preparando Mario Bezares y Paola Durante, también amigos y compañeros del presentador.

A 21 años del asesinato del comediante Paso Stanley, el presentador Mario Bezares y la modelo Paola Durante, a quienes se les acusó de ser los autores intelectuales del crimen que terminó con la vida de “Pacorro”, anunciaron que se habían asociado para lanzar una bioserie y relatar su versión de lo que ocurrió en la vida de los tres para haber terminado su relación de esa lamentable forma.

Siendo el presentador Benito Castro uno de los personajes más importantes de la vida de Stanley, se le preguntó si ha sido invitado a ser parte del proyecto de Bezares y Durante, a lo que contestó molesto “ya que vayan a hacer negocio con la más vieja de su casa. Yo no voy a andar balconeando mis intimidades una vez más. Ya en el momento de la crisis de todo este asunto, hablé y hablé de más”.

Paco Stanley fue asesinado en calles de la Ciudad de México el 7 de junio de 1999 (Foto: Archivo)

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Castro dijo que pasaba largas horas en la oficina de Paco, donde ambos bebían alcohol, se la pasaban platicando, y en algunas ocasiones hacían uso de cocaína, por lo cual se vio envuelto en una gran polémica por revelar información tan sensible.

También recordó cuando, después de la muerte de su amigo, lo citaron para que declarara en la Procuraduría, debido a que la vida de Stanley llegó a su fin después de un “ajuste de cuentas”, siendo acribillado en el restaurante El Charco de las Ranas.

En sus declaraciones, el actor confesó que él era quien le daba cocaína a su amigo, por lo que aseguraba que Stanley nunca vendió droga, al contrario, siempre fue quien compraba para uso propio.

Ante sus confesiones, Benito ahora dice que acepta la irresponsabilidad con la que habló y no volverá a ocurrir. “Afecté, incomodé, sobre todo a su esposa, a su familia, pero era otro momento en que mi madurez no era la de ahorita. Que ahorita, escriban una novela, como quieran, yo no voy a dar datos”, declaró.

Paco Stanley y Benito Castro fueron figuras de la televisión mexicana en los años 90 (Foto: YouTube / EIS)

Agregó que prefiere no volver a hablar de “Pacorro” porque lo recuerda con mucho amor y como “un amigo fuera de serie. Un hombre generoso, bondadoso, con defectos, muchos, pero también virtudes, muchas y muy grandes, entonces lo quiero dejar descansar en paz”.

Por otra parte, Paul Stanley, hijo del conductor ya fallecido, expresó para el programa radiofónico Todo para la mujer que el también está inconforme ante la producción de dicha serie, pues nunca se esclareció la muerte de su padre y no quiere que aprovechen la situación. “Es mejor que sus hijos cuenten esta historia y no otras personas porque cada quien habla lo que le conviene”, expresó.

Finalmente, Benito Castro mandó un mensaje a Paul Stanley, a través del cual le dijo que lo que siente por su padre, es exactamente lo que siente por él.

El noviembre pasado, Mario Bezares anunció que se encuentra planeando la producción de la serie biográfica de Paco Stanley y que inició pláticas con Paola Durante, quien lo ha apoyado desde el principio. Ambos desean llevar a la pantalla de televisión aspectos que el público no conoce y que vivieron en carne propia hace 21 años, cuando “Pacorro” fue asesinado y ellos acusados del crimen.

SEGUIR LEYENDO: