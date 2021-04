El inesperado encuentro “420” entre Luisito Comunica y Babo de Cártel de santa

Luisito Comunica se trasladó a Monterrey para entrevistar a Babo (Foto: Instagram@luisitocomunica)

Debido a la gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, Luisito Comunica y Babo, líder de Cartel de santa, se han convertido en populares influencers y son seguidos por millones de personas que no se pierden sus contenidos.

Y es que han sido llamado los “capos” del internet, una forma coloquial de referirse al gran éxito que han tenido como creadores de contenido en sus redes, y en el caso de Babo, combinándolo con su labor al frente de la famosa banda de rap y hip hop.

Este miércoles 21 de abril ambos personajes compartieron una imagen en sus respectivas cuentas, con la que “alborotaron” a sus seguidores pues dejaron entrever el siguiente proyecto de Luisito, quien viajó hasta Monterrey para entrevistar al cantante de Todas mueren por mí.

El youtuber aún no ha dado fecha de transmisión de su siguiente podcast donde contará con el músico (Video: Instagram @LuisitoComunica)

Las imágenes generaron todo tipo de comentarios entre los fans de ambas figuras pues, mientras algunos alabaron la colaboración, a otros les pareció extraño que una estrella de la música alternativa se codeara con el viajero de YouTube.

“Ese video se va a poner muy locochón”, “Próximamente Luis el pillo sacará su primer álbum de hip hop feat el Babo ’viego marihuano sabrozo’”, “Ya andan bien grifos seguramente”, “Saquen el monchis par de influencers del mal”, son algunos de los comentarios de los cibernautas en la publicación.

También el comunicador compartió en sus efímeras historias de Instagram que había viajado a la ciudad de Monterrey para encontrarse con el músico en un día muy especial: 4/20, es decir, el 20 de abril, fecha en la que tradicionalmente desde hace algunos años se celebra la lucha por la legalización de la marihuana.

Ambas figuras compartieron la misma foto y se mostraron contentos de haber coincidido el 20 de abril (Foto: Instagram @luisitocomunica)

En este día también se pone de manifiesto todo lo referente a la cultura canábica, destacando sus beneficios como droga recreativa y medicinal, cuestiones acordes al discurso que proclama Babo, cuyo nombre real es Eduardo Dávalos de Luna, y que en reiteradas ocasiones ha compartido su afición por la marihuana y en sus conciertos es habitual verle fumando la hierba.

“Gracias por tu buena vibra, capo. Qué chingón que pudimos conocer a Babo en el 4 20”, escribió Luisito; por su parte del cantante de Perros escribió algo muy similar: “Un 420 diferente con Luisito Comunica”.

Las reacciones fueron tan diversas como inesperado ha sido este encuentro entre el músico de hip hop mexicano y el popular influencer y empresario, quien cuenta con más de 35 millones de suscriptores en YouTube.

Con más de 25 millones de followers, Luisito ha desplazado a figuras como Yuya y Werevertumorro (Foto: Captura de pantalla)

Luisito, conocido también como “El rey palomo”, se mantiene muy activo en sus actividades en redes sociales y en constantes viajes aún en pandemia para generar nuevas historias que son parte importante de su estilo y la popularidad con la que ha logrado incluso “destronar” a otras figuras de internet como Yuya, quien por años se mantuvo en la cima en el número de followers, y hace unos meses fue desplazada por el comunicador de característica melena rizada.

En las historias que compartió Luisito se le ve también con su colaborador Juan Bertheau cuando visitaron Monterrey para encontrarse con el líder de Cártel de Santa. Además, en su visita a “la sultana del norte”, Luisito se encontró con el standupero Franco Escamilla, de quien mostró su estudio y aspectos de su lugar de trabajo.

Babo denunció el 11 de marzo de 2021 que había sido asaltado; le arrebataron a su perro (Foto: Instagram@babo_cartel)

Hace un mes, Babo, el polémico cantante de temas como Mensajes del Whatsapp y El ratón y el queso, sufrió un asalto en el que le robaron su camioneta y su perro de raza pitbull, que ha sido su mascota durante mucho tiempo.

Luego de conocerse la noticia, el músico desmintió los rumores de que lo habían bajado violentamente y a golpes del vehículo: “Un saludo a toda la raza. Ahí anduve viendo sus memes: que me encañonaron, que me bajaron de la troca, que me dieron unos zapes, que no sé qué pedo. Pinche gente panochona”, dijo por medio del material gráfico que posteó en su cuenta personal.

SEGUIR LEYENDO: