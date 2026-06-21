INE multa con casi 5 millones de pesos a aspirantes a partidos por irregularidades en financiamiento

Las sanciones derivan de faltas en reportes de ingresos y egresos durante la revisión del Consejo General, con expedientes armados a partir de entregas mensuales presentadas entre abril de 2025 y abril de 2026. (Infobae-Itzallana)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 4 millones 872 mil 441 pesos contra cinco organizaciones ciudadanas que buscaban registro como Partido Político Nacional, tras detectar irregularidades en sus informes de ingresos y egresos durante el proceso de fiscalización.

Las cinco organizaciones sancionadas y los montos

El Dictamen Consolidado aprobado por el Consejo General establece las siguientes sanciones:

Construyendo Sociedades de Paz, A.C.: 421 mil 626.66 pesos

Que Siga la Democracia: 1 millón 553 mil 864.76 pesos

México Tiene Vida, A.C.: 2 millones 568 mil 391.14 pesos

Personas Sumando en 2025, A.C.: 327 mil 427 pesos

Interacción y Empatía para Todos A.C.: 1 mil 131 pesos

El seguimiento fue posible gracias a los informes mensuales de ingresos y gastos recibidos entre abril de 2025 y abril de 2026, que permitieron documentar las conductas irregulares.

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¿Qué irregularidades detectó el INE?

Las autoridades electorales identificaron distintos tipos de faltas entre las organizaciones fiscalizadas:

Donativos opacos y sin respaldo económico. México Tiene Vida, A.C. recibió donaciones en efectivo por 779 mil pesos de una persona que, según la indagatoria, carecía de capacidad económica para realizarlas.

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Pago por asistencia a asambleas. Que Siga la Democracia fue sancionada por entregar dinero a ciudadanos a cambio de su presencia en una asamblea celebrada en un estado del país.

Concentración de financiamiento familiar. En el caso de Personas Sumando en 2025, el 33.3% de sus ingresos provino de una sola familia que encabeza una asociación civil dedicada al otorgamiento de becas.

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Acarreo y dádivas en asambleas. El INE acreditó que Construyendo Sociedades de Paz ofreció y entregó dádivas durante una Asamblea Distrital celebrada el 10 de agosto de 2025 en el decimosexto Distrito Electoral Federal, con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco.

Uso indebido de siglas en 276 asambleas

Una de las irregularidades más extendidas involucró también a Construyendo Sociedades de Paz: el organismo electoral determinó el uso indebido de las siglas CSP en al menos 276 asambleas realizadas para cumplir con los requisitos de registro, lo que “pudo generar confusión en la ciudadanía”, señaló el INE.

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Requerimientos a dependencias financieras

En paralelo al proceso sancionador, el INE informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió mil 891 requerimientos de información, de los cuales el 53% fue atendido en un plazo de uno a dos días. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 142 solicitudes: 135 fueron atendidas, aunque 55 de forma extemporánea y siete permanecen sin respuesta. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no recibió requerimientos durante el presente año.