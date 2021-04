Así debutó en ¿Qué le pasa a mi familia? Fernando Noriega, el reemplazo de Gonzalo “N”

Tras la aparición de Noriega, le preguntaron a los fans si se irían de luna de miel con el vilano de la telenovela (Video: Instagram/@qlepasaamifamilia)

Un mes después de que fuera confirmada su participación, Fernando Noriega Orozco hizo su primera aparición como Mariano en un capítulo de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, la cual se transmite a través de El Canal de las Estrellas a las 8:30 de la noche.

En el clip publicado en el portal oficial de El canal de las Estrellas, la esposa de Mariano entra a una habitación mientras él está desabotonándose la camisa, lo llama por su nombre y cuando la cámara enfoca su rostro, ella se acerca a besarlo, revelando así la nueva imagen del villano de la telenovela.

Gonzalo ‘N’ el actor quien daba vida a Mariano, tuvo que ser sustituido después de que se girara una orden en su contra para atender una denuncia, ya que la actriz Daniela Berriel lo acusó de ser cómplice de abuso sexual.

La cuenta de Instagram preguntó al público si se irían de luna de miel con Mariano, algunos de los comentarios fueron los siguientes: “Si me cambian al marido como a ella si jajajaja” y “Muchos dicen El matrimonio te cambia y lo cambió demasiado”, sin embargo, otros televidentes señalaron que preferían al anterior actor “Este man no le queda el personaje es muy viejo ya para ella” e incluso algunos no comprendían la razón de la sustitución.

Así fue la revelación del cambio de rostro de este personaje (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Fernando Noriega anunció que su primer capítulo estaría al aire en el programa Todo para la mujer: “El día de hoy aparece mi participación al aire, se hace esta transición y pues, bueno estoy muy contento y emocionado, ha sido un mes en lo que me puse al corriente; el día de hoy la audiencia que ha estado siguiendo esta maravillosa producción podrá ver esta transición”, detalló.

Desde el 22 de marzo el productor Juan Osorio anunció en una conferencia de prensa que sería Fernando Noriega quien interpretaría al villano de ¿Qué le pasa a mi familia?

En dicha conferencia donde se encontraba todo el equipo de producción, Noriega aplaudió el compromiso del proyecto con los cambios sociales y sobre todo con las mujeres y apuntó que esa también fue una de las razones por las cuales aceptó participar.

El actor también dejó en claro su propio compromiso al aceptar el proyecto, pues también refirió que se encontraba trabajando duro para interpretar a “Mariano Rueda”.

Este actor ha participado en telenovelas como Enamórate, Soñarás, Morir en Martes y Bajo el mismo cielo. (Foto: Instagram)

Este actor se formó el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y estudió, a la par, algunos talleres en Casa Azul. Es recordado por su actuación en la obra Nacido al margen y por ser el protagonista del cortometraje La arena con el viento vuela.

Respecto a la apertura de la carpeta de investigación en contra de Gonzalo “N” el 13 de marzo en Acapulco, Guerrero, Osorio realizó un comentario por el que luego tuvo que ofrecer disculpas “Esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir”.

En su mensaje habló directamente a la cámara y dijo: “Con pena y vergüenza estoy aquí dándole la cara a Daniela Berriel y a su padre, Mario Berriel, por el comentario desacertado y mal hecho de mi parte”.

Dentro del video también afirmó que tenía la vergüenza de dar la cara para ofrecer una disculpa por su “desacertado comentario” y que por eso mismo había tomado la decisión de cambiar al actor Gonzalo ‘N’.

Así anunció Televisa las cifras sobre el rating de ¿Qué le pasa a mi familia? (Foto: captura de pantalla de Twitter/@Televisa_prensa)

El pasado 10 de abril la cuenta de Prensa Televisa compartió en Twitter que esta telenovela superó por casi un millón de espectadores la primer emisión de Survivor México que se transmite por Azteca Uno.

“@qlepasafamilia logró posicionarse como lo más visto en la televisión abierta con una audiencia de 2.8 millones de televidentes. ¡Gracias por tu preferencia!” escribió la cuenta de prensa de dicha televisora, en la cual se informan constantemente los números de rating de su programación. ¿Qué le pasa a mi familia? y el reality de Azteca coinciden en horario entre las 8:30 y las 9:30 de la noche.

