“Yo no era el perfil”: Fátima Molina reveló que fue discriminada en TV Azteca

fátima Molina reveló cómo fue rechazada por TV Azteca (Foto: Instagram / @lafatimamolina)

La actriz Fátima Molina compartió que a lo largo de su carrera ha sufrido mucha discriminación por su color de piel, pero en los inicios de su carrera en la Ciudad de México, en una escuela de TV Azteca, fue rechazada por no “cumplir con el perfil”.

En el conservatorio El Poder de la Representación, en el cual varios personajes del medio artístico hablaron de la importancia de reconocer que en la televisión mexicana se estigmatiza a las personas por su color de piel, la protagonista de Te acuerdas de mí relató cómo la televisora Azteca no la dejó estudiar en sus escuelas.

Molina dijo que le dolió mucho, pues ese fue su primer gran rechazo. “Tengo muy marcado cuando decido quedarme a vivir en la Ciudad de México, yo quería quedarme a estudiar en una de las escuelas que pertenecía a TV Azteca, lo voy a decir así”, comenzó su relato.

Fátima Molina reveló que en TV Azteca la rechazaron por su físico (Video: YouTube / Racismo MX)

“Fui a pedir dos veces la oportunidad de estudiar, pero también me representaba en ese momento que ellos pagaban también una mensualidad, a parte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos. Las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claro, me dijeron que yo no era el perfil”.

Después de esa desagradable experiencia, también narró que un amigo de “pelo negro, blanco, ojos verdes” luego de unos meses le contó que un productor se le acercó para proponerle un proyecto en TV Azteca, ofreciéndole una paga.

Agregó que posteriormente y gracias a estas experiencias, se dio cuenta de que si quería ser actriz, tendría que acostumbrarse a llevar a la pantalla personajes que se dedican a la limpieza o a robar, pero rápidamente comprendió que solamente aceptaría estos papeles si el mensaje era el correcto.

Fátima Molina es protagonista de "Te acuerdas de mí" (Foto: Instagram / @lafatimamolina)

La también actriz de la serie Quién mató a Sara, dijo que ella y su equipo se sintieron emocionados cuando su polémico papel en la novela de Televisa tocó a su puerta, pues pensó que finalmente sería su momento de comenzar a llevar otro mensaje con su físico.

“Consideré muy importante el momento en que me ofrecen hacer la telenovela Te acuerdas de mí con un protagónico, con un personaje que es un chica que tiene estudios, que es una profesionista [...] me pareció muy importante dar ese mensaje y estábamos muy emocionados por el cambio que este mensaje podía generar”.

Lamentablemente, cuando comenzó la emisión de la telenovela en la que participa, Molina fue atacada por el público en redes sociales por no representar a la mujer que normalmente se ve como protagonista en el horario estelar de Televisa.

(Foto: YouTube / Racismo MX)

La actriz a través de su cuenta de Twitter compartió que no se quedaría callada ante el ataque y pedía al público abrir su mente y acepar a los cuerpos que en verdad representan a la mayoría de la población mexicana.

Finalmente, Fátima Molina pidió a compañeros del medio artístico seguir levantando la voz a contra de la discriminación que los sigue oprimiendo en el mercado del entretenimiento, pues dijo que sólo así es como la gente y los productores comenzarán a reflexionar acerca del racismo y clasismo que existe en México

SEGUIR LEYENDO: