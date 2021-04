De Raúl Sandoval a Anette Michel: alcanzaron la fama en TV Azteca y saltaron a Televisa

Raúl Sandoval, Anette Michel y Carlos Rivera ahora son parte del elenco de Televisa (Foto: Instagram @raulsandoval @anettemichel @carlosrivera)

Es de todos sabido que la carrera en el mundo del espectáculo es altamente competitiva, y las oportunidades suelen ser disputadas por aquellos con mayor talento y una proyección notable que les prometa destacar frente a sus competidores.

En los últimos años el público ha visto que grandes estrellas que iniciaron su carrera en TV Azteca, han abandonado las filas de la empresa televisora de Ricardo Salinas Pliego para integrarse a producciones de su rival histórica: Televisa.

Y es que pocos hubieran pensado que figuras surgidas de la televisora del Ajusco o que se hicieron famosas en dicha empresa, terminarían trabajando en producciones de la empresa de la familia Azcárraga.

Tal es el caso de Raúl Sandoval, quien tras haber surgido de la primera generación del reality show de talento vocal La academia, recientemente dio a conocer que se integró a la producción de la telenovela Si nos dejan en Televisa.

Luego de casi 20 años de pertenecer a TV Azteca donde participó en proyectos como actor y cantante, como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco, el esposo de Fran Meric se integra a la telenovela producida por Carlos Bardasano y dio la noticia celebrando que “ya le quitaron el veto”.

Raúl Sandoval está casado con la también actriz Fran Méric y juntos procrearon a un hijo (IG: raul_sandoval777)

Otro exitoso egresado de La academia en 2002 es Yahir, quien tuvo la oportunidad de desarrollarse también como actor en las instalaciones de Azteca. Su primera telenovela fue al lado de Martha Higareda y después continuó con su carrera de cantante. Tras su paso por el teatro en producciones como Jesucristo Superestrella y Hoy no me puedo levantar, Yahir se integró en 2020 como uno de los galanes de la telenovela de Televisa, Mi marido tiene familia, producción de Juan Osorio.

Yahir ha destacado en su carrera como cantante, sin embargo busca también colocarse como galán de telenovelas (Foto: Instagram/ @yahirmusic)

Por su parte, Carlos Rivera, otro egresado del reality, se integró a Televisa en 2015 para cimentar una carrera actoral en televisión. Luego de protagonizar en España uno de los musicales más aclamados, El rey león, regresó a la televisión mexicana. Su participación en la teleserie El hotel de los secretos le abrió la puerta para convertirse en una figura recurrente en la programación de la empresa, pues después fungió como juez en los programas Pequeños gigantes y Quién es la máscara, además de recibir el apoyo de la televisora en su exitosa carrera musical.

Carlos Rivera ha tenido un gran éxito en sus trabajos musicales, sin descuidar esa faceta ha buscado camino en los reality shows (Foto: AP)

Tania Rincón por más de 10 años fue conductora en el Ajusco de programas como Venga la alegría y Top Ten. En 2019 anunció su salida de la empresa para integrarse al programa Guerreros 2020, producido por la fallecida Magda Guzmán. Recientemente se integró como participante del “mini reality de baile” del programa Hoy.

Tras aparecer como conductora invitada hace semanas en "Hoy", ahora Rincón es una de las participantes del mini reality show de baile del programa (Foto: @taniarin/Instagram)

Aunque hizo sus pininos en el entrañable programa de Canal Once A la cachi cachi porra, Silvia Navarro logró fama con la telenovela Perla en TV Azteca, donde se consolidó como una de las protagonistas favoritas logrando estelarizar con éxito Cuando seas mía y Catalina y Sebastián, entre otros melodramas. Tras diez años en Azteca, Navarro firmó con Televisa para debutar en 2008 en Mañana es para siempre al lado de Lucero y Fernando Colunga.

Silvia Navarro también se ha consolidado en obras teatrales y películas (IG: silvianavarro)

Andrés Palacios saltó a la fama en Azteca con telenovelas como Las Juanas y Amor en custodia, donde destacó con el papel de “Pacheco”, pero para 2015 el actor se integró a las filas de San Ángel participando en la telenovela Las Dianas, de Salvador Mejía. Continuó su carrera en la empresa y recientemente protagonizó al lado de Angelique Boyer la telenovela Imperio de mentiras.

"Imperio de mentiras" alcanzó un gran éxito este 2021 (Foto: Efe)

El caso más reciente es el de Anette Michel, quien tras dos décadas de trabajo en TV Azteca desempeñándose como conductora de Tempranito y más recientemente las seis temporadas de Masterchef México, en 2021 le fue retirada su exclusividad de la empresa.

La también actriz ya había expresado en diversas ocasiones su intención de volver a las telenovelas, por lo que se dice que fue vista en Televisa presentándose a un casting con El Güero Castro, sin embargo, lo cierto es que hace unos días fue vista en las instalaciones de la empresa, a donde acudió para participar en el programa de Montse y Joe, transmitido por Unicable.

La conductora fue captada por las cámaras de "Hoy", ante las cuales dijo sentirse libre de trabajar en la empresa (Foto: Captura de pantalla)

“Tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada, nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar puedo venir. Básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves. Claro, que estés donde te sientas bien, donde te traten bien, donde encuentres dónde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida. De eso se trata”, expresó la presentadora, quien ya tiene carta abierta para hacer carrera en Televisa.

