“Ya me dieron las llaves”: Anette Michel bromeó sobre su visita a un programa de Televisa

Luego de concluir su participación en MasterChef México y se filtrara su asisntencia al programa Montse y Joe, Anette Michelle reapareció ante las cámaras de Hoy para contar cómo fue su experiencia al visitar las instalaciones de Televisa.

La actriz y conductora habló para el programa matutino, con quien dejó claro que aún no tiene una propuesta para integrarse a las filas de alguna televisora, por lo que su participación en el programa de Unicable fue “una visita”.

“Tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar puedo venir, pero básicamente es eso”, comentó la famosa que durante 25 años formó parte de TV Azteca, empresa rival de Televisa.

La conductora tapatía aprovechó su encuentro con las cámaras de Hoy para bromear sobre su visita al programa conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: “Aunque ya me dieron las llaves”.

Anette Michel contó que sólo busca retomar sus actividades artísticas dentro de la actuación o conducción: “Estés donde te sientas bien, donde te traten bien, donde encuentres dónde desarrollar lo que amas y he hecho toda mi vida”.

“Me siento muy contenta, a partir y después de la pandemia olvídate, uno vive todos los días despertando y diciendo ‘gracias Dios, por todas las bendiciones’. Y sí soy una mujer muy feliz, me siento una mujer muy plena, tengo mucha estabilidad en mi vida y con esta posibilidad de poder visitar aquí y me siento muy a gusto”, añadió.

La visita de Anette Michel a Televisa se da después de que anunció su salida de TV Azteca y antes de que se confirmara la participación de Aracely Arámbula al frente de MasterChef Latino, dedicado a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Esta semana se informó a través de redes sociales sobre el lanzamiento de la nueva versión del programa de cocina que durante varios años fue conducido por la tapatía ojiverde.

Aracely Arámbula será quien lleve la batuta en esta nueva emisión a partir del 1 de mayo a las 12:00 de la tarde, aunque sólo será transmitido por las plataformas digitales.

“Tras una convocatoria a nivel nacional, miles de apasionados de la cocina se presentaron a los castings en siete ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. Todos con el mismo sueño: entrar a la cocina de MasterChef Latino”, dijo al inicio del clip la protagonista de varios melodramas mexicano.

Con la llegada de la ex de Luis Miguel a la familia de MasterChef se confirmó que Anette Michel no estará al frente de este proyecto o uno para la comunidad mexicana, por lo menos este año.

Los rumores sobre estos movimientos comenzaron hace unos meses, cuando las especulaciones fueron tan fuertes que la misma Anette aclaró que el formato no era exclusivo para ella y que su relación laboral con TV Azteca ya había concluido.

“Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”, indicó la actriz en el programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside.

Al finalizar la última edición de MasterChef México, la periodista Pati Chapoy habló de esta situación: “Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michel, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”.

Esto dejó abierta la puerta para Anette Michel y es que también se especula que ella llevará la conducción del formato, pero ahora estelarizado por estrellas de la televisora del Ajusco.

Hace unas semanas se confirmó que la famosa asistió al casting para la telenovela La desalmada de Televisa, proyecto que finalmente estelarizará Livia Brito y Marjorie de Sousa.

Pero Anette Michel también fue vista en otro programa: Montse y Joe. El fin de semana pasado comenzaron a circular imágenes de la conductora al lado de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y Eduardo Yáñez.

Fue en este programa donde Anette Michel se pronunció sobre su visita a Televisa.

