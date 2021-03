Qué dijo Raúl Sandoval acerca de las revelaciones de Fran Meric sobre Daniel Bisogno

La pareja está casada desde 2014; a pesar de los altibajos que han tenido, actualmente presumen tener un matrimonio estable (Foto: Instagram @raul_sandoval777)

Fran Meric, actriz y conductora de Tv Azteca, abrió su corazón. Para sorpresa de sus seguidores, confesó todas las vivencias que tuvo con noviazgos del pasado donde sufrió abusos y actitudes que calificó de “tóxicas”. Una de las historias más destacadas fue su relación con el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno.

La veracruzana se casó en 2014 con el ex-alumno de La Academia, Raúl Sandoval. Hasta la fecha han mantenido un matrimonio estable y donde se han apoyado mutuamente; por ello, en entrevista para medios de comunicación (y recuperada en el canal de YouTube de Edén Dorantes), se le preguntó a Sandoval sobre su opinión respecto a Bisogno.

No hay que olvidar que, para el programa En sus batallas, Fran habló de dos relaciones en específico: en la primera padeció fuertes ataques de celos por parte de su pareja (de quien no quiso revelar su identidad) que llegaron incluso a las agresiones físicas. En la segunda, Meric confesó que tuvo pensamientos suicidas mientras estaba saliendo con “El Muñe”.

Raúl Sandoval no quiso que perdieran de vista que su esposa quería hablar de los aprendizajes que tuvo gracias a su fatídica vida amorosa (Foto: Steve Allen)

Raúl quiso que no sólo le prestaran atención a lo que su esposa reveló sobre Bisogno. Recordó que, durante todo el programa, relató varios pasajes difíciles de su vida amorosa: “Habló de sus anteriores noviazgos, anteriores a sus aprendizajes... y basándose en sus aprendizajes, se dio cuenta de todo lo bueno y lo malo que le dejaron esos noviazgos. No sólo fueron cosas malas, también fueron maestros para ella”.

El intérprete de Perdón Porque comprendía que Meric no estaba quejándose de esos ex-novios, sino que era una forma de demostrar que había aprendido a mejorar su vida gracias a su experiencia con estos: “Si ella no hubiera pasado por esas cosas, no tendría la capacidad de apreciar las cosas buenas que la vida le ofrece”.

Al preguntarle si, antes de la entrevista de Fran, sabía sobre el pasado que tuvo con Bisgono y de aquellos momento difíciles que vivió a su lado, esto fue lo que respondió: “¡Yo estaba enterado! Desde que nos conocimos, desde que empecé a pretenderla, ella me contaba varias cosas de su vida y la verdad es que yo no tengo nada que opinar del señor (Bisogno)”.

Raúl Sandoval reconoció que sabe desde hace tiempo lo mala que fue la relación de Fran Meric con Bisogno (Fotos: Instagram @fran_meric @bisognodaniel)

Cuando le preguntaron qué opinaba ahora de Daniel Bisogno, Sandoval prefería no emitir juicios. Reiteró en varias ocasiones que lo que pasó con el comunicador de espectáculos era una cosa muy personal y que respeta cómo vive cada quien; sin embargo, señaló algo que no le parecía del conductor:

“Mira, yo respeto mucho esa parte. Cada quien tiene derecho de sus gustos y vivir la vida como quiera, sólo se vive una vez... De lo que no tienes derecho es de lastimar a alguien para lograr tus objetivos u obtener algo, ¿no? Si en su momento pasó eso, pues eso yo lo repruebo”.

Aun así insistió que no tiene nada en contra del Muñe y que prefiere no juzgarlo por lo que pudo pasar en el pasado: “No tengo nada contra él, nosotros aprendimos a conducirnos de una manera, que es perdonar. El ser humano no es el que tiene la culpa, son las decisiones que tomas y punto”.

La actriz mencionó que tuvo pensamientos suicidas a raíz de su noviazgo con Bisogno (Foto: Instagram@fran_meric)

Fran Meric explicó que su relación con Bisogno al principio fue buena a pesar de que la actriz todavía resentía las secuelas que le dejó otro noviazgo violento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la calidad de su romance empeoró al grado que la salud física de Fran se vio comprometida pues desarrolló “claustrofobia, disautonomía, me desmayaba”.

Además de ello, aunque Meric dijo que ese fue el momento en que tocó fondo, también su estabilidad emocional decaería al grado de que tuvo intenciones de atentar contra su vida “para saber si la gente me amaba ya muerta”.

