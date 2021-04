Con Aracely Arámbula y sin Anette Michelle: los detalles de la nueva versión de MasterChef

La cocina de MasterChef en TV Azteca está de vuelta, pero ahora con una versión dedicada a la comunidad latina en Estados Unidos y sin Anette Michelle.

Aracely Arámbula será quien lleve la batuta en esta nueva emisión a partir del 1 de mayo a las 12:00 de la tarde, aunque sólo será transmitido por las plataformas digitales.

El adelanto de este nuevo proyecto fue publicado en las redes sociales de MasterChef México, donde se conocieron algunos de sus detalles previo a su estreno.

“Nuestra cocina vuelve a abrir sus puertas, ahora para recibir todo el SAZÓN de #MasterChefLatino... ¿Están listos para esta nueva aventura culinaria?”, escribieron al lado del video protagonizado por la actriz mexicana.

Video: @masterchefmx / Instagram.

“Tras una convocatoria a nivel nacional, miles de apasionados de la cocina se presentaron a los castings en siete ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. Todos con el mismo sueño: entrar a la cocina de MasterChef Latino”, dijo al inicio del clip la protagonista de varios melodramas.

En esta emisión también habrá tres chefs expertos como jueces y el ganador será acreedor a USD 100 mil como premio.

En este audiovisual se ve a Aracely Arámbula al frente de los aspirantes, quienes podrán ganar la primera emisión de MasterChef Latino.

“Bienvenidos a las audiciones de la competencia culinaria más prestigiosa del mundo. Cada uno de ustedes tienen el mismo sueño, pero sólo uno va a poder ser el ganador de los USD 100 mil y del título que les va a cambiar la vida para siempre: ser el primer máster chef latino”, aseguró la actriz en el primer avance del proyecto de TV Azteca digital.

Con la llegada de Aracely Arámbula a la familia de MasterChef se confirma que Anette Michelle no estará al frente de este proyecto o uno para la comunidad mexicana, por lo menos este año.

Foto: @masterchefmx / Instagram.

Los rumores sobre estos movimientos comenzaron hace unos meses, cuando las especulaciones fueron tan fuertes que la misma Anette aclaró que el formato no era exclusivo para ella y que su relación laboral con TV Azteca ya había concluido.

“Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”, indicó la actriz en el programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside.

Fue justo al finalizar la última edición de MasterChef México que la periodista Pati Chapoy habló de la salida de Anette Michelle de TV Azteca.

“Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michelle, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”, dijo horas antes del último episodio del programa de cocina.

Esto dejó abierta la puerta para Anette Michelle y es que también se especula que ella llevará la conducción del formato, pero ahora estelarizado por estrellas de la televisora del Ajusco.

(Foto: anettemicheltv / Instagram)

Hace unas semanas se confirmó que la famosa asistió al casting para la telenovela La desalmada de Televisa, proyecto que finalmente estelarizará Livia Brito y Marjorie de Sousa.

Pero Anette Michelle también fue vista en otro programa: Montse y Joe. El fin de semana pasado comenzaron a circular imágenes de la conductora al lado de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y Eduardo Yáñez.

El mismo actor confirmó estas imágenes cuando él publicó una instantánea al lado de las famosas conductoras mexicanas.

Hasta el momento no han sido revelados los detalles de la visita de Anette Michelle a Montse y Joe, por lo pronto podríamos verlo al aire en Unicable.

SEGUIR LEYENDO: