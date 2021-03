“Quién sabe qué enojos tenga con la vida”: Raúl Sandoval niega ser misógino tras acusaciones de Myriam Montemayor

Myriam Montemayor acusó a sus ex compañeros de “La Academia” de misoginia y machismo (Fotos: Instagram / @raul_sandoval777 / @victorgmusicaof / @myriammontecruz_)

Raúl Sandoval prefiere hacer caso omiso a los comentarios que con motivo del 8 de marzo hizo Myriam Montemayor, quien dijo que cuando convivió con él –al igual que con Víctor García y Toñita- en la casa de La Academia, recibió varios comentarios misóginos y machistas como uno sobre que la mujer maduraba y se pudría después de tener hijos.

“Quién sabe qué enojos tenga con la vida para decir esas cosas o hacer un daño como ese, pero si a ella le sirvió expresar eso para desahogar algo que trae, está bien. Yo no me meto en esos rollos, no son parte de mi interés”, expresó a TVNotas el esposo de la conductora Fran Meric.

Aunque había mantenido cierto hermetismo, Raúl negó las declaraciones de su ex compañera de reality. “No, nunca he dicho eso, jamás. Yo creo que un hombre que piensa de esa manera, no podría estar casado ni tener un hijo, como es mi caso, sería algo incongruente de mi parte; la lógica habla”.

Raúl expresó que no tiene nada que decirle a su ex compañera en La Academia (Foto: Revista Q)

En varias oportunidades, el cantante y actor en proyectos como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco ha hablado públicamente de la admiración que siente por su esposa.

“Soy admirador de Fran, nos tenemos mucha confianza. La gente que nos conoce, sabe que simplemente son habladurías y por eso no me voy a meter en ese tema. No, para nada (tengo algo que responderle a Myriam)”, confió.

Sin embargo, Raúl se sorprendió de que la ganadora de la primera generación de La Academia hiciera las mismas acusaciones de Víctor García y sobre todo de Toñita. “Yo sólo vi un mensaje donde escribió que: ‘Víctor, Raúl y su compinche, Toña’, pero ahora que sé que nos dijo ‘misóginos’, me sorprende que hasta a la Toña la tache de eso”.

En medio de una ola de denuncias en el medio del espectáculo de agresión y abusos, Sandoval no quiso decir que Montemayor buscara oportunismo, pero sí se dijo acostumbrado a que hablen de él y es algo que ya no le preocupa.

Raúl y Fran están casados desde 2014; a pesar de los altibajos que han tenido, actualmente presumen tener un matrimonio estable (Foto: Instagram / @raul_sandoval777)

“El que nada debe, nada teme; yo no tengo miedo de nada, al contrario, la manera más segura de tratar a cualquier ser humano es con amor”.

Hace poco, el actor opinó sobre las declaraciones que hizo Fran Meric de su pasada relación con Daniel Bisogno, en donde confesó haber tenido pensamientos suicidas. Aunque evitó meterse en polémicas, Sandoval apoyó a su mujer y aseguró no tener nada con contra del conductor de Ventaneando.

“Habló de sus anteriores noviazgos, anteriores a sus aprendizajes... y basándose en sus aprendizajes, se dio cuenta de todo lo bueno y lo malo que le dejaron esos noviazgos. No sólo fueron cosas malas, también fueron maestros para ella. Si ella no hubiera pasado por esas cosas, no tendría la capacidad de apreciar las cosas buenas que la vida le ofrece”.

Tras contagiarse de COVID-19, Raúl Sandoval anunció que se encuentra vendiendo papel higiénico y servitoallas a las empresas, trabajo que lo ayuda a solventarse en los gastos al no poder trabajar en shows. Para un futuro, el cantante y actor planea proyectos con su nueva casa, Televisa. “Ya me quitaron el veto de Televisa, ¡por fin! Proyecto nuevo, gracias a Dios”, afirmó el cantante a través de un video publicado en sus redes sociales.

