Cómo supera Linet Puente su separación: “Me valió el qué dirán”

A finales de 2020, la presentadora contó su situación entre lágrimas y al aire (Foto: Instagram de Linet Puente)

Hace casi seis meses Linet Puente fue protagonista de un suceso que la puso en medio de la información de espectáculos, y es que la conductora de Ventaneando reveló al aire que se encontraba separada de su entonces pareja y padre de su hijo, el productor Carlos Luis Galán.

La nota sorprendió al público pues la pareja se veía feliz criando al pequeño Noah, e incluso los fans del programa de espectáculos más importante de TV Azteca atestiguaron el embarazo de Linet, pues apareció en pantalla la mayor parte de los nueve meses de gestación del bebé.

Aunque en su momento Linet prefirió no ahondar en los detalles que la llevaron a la separación de su expareja, mucho se dijo que la razón fue una infidelidad por parte de Carlos Luis con una compañera de su entorno laboral.

Linet Puente ya quiere encontrar el amor, luego de que el papá de su hijo presumiera a su novia (Video: Ventaneando)

Las sospechas se confirmaron cuando a dos meses de su separación, el ex de Linet presentó a su nueva novia en las redes sociales, por lo que trascendió que efectivamente el productor ya había comenzado una relación estando aún unido a Linet.

Este “tropezón” en el amor y el hecho de haber afrontado una infidelidad siendo mamá primeriza han sido asuntos que la presentadora ha llevado a tratar en terapia, según ya lo ha comentado en distintos medios.

Esta vez, Linet y su terapeuta Cathy Calderón de la Barca platicaron sobre cómo reconstruirse después de una ruptura amorosa y la charla fue subida al canal de YouTube de la especialista.

En el canal "Construyendo bienestar" la periodista destapó su proceso de sanación (Video: Construyendo bienestar)

“Fue un momento bien difícil, fue particularmente un tema de infidelidad y mi cabeza daba vueltas y decía ‘qué hago, qué hago, qué hago’, y después de enfrentar el tema con la persona (Carlos Luis), me salgo y digo necesito hablar con alguien y le hablo a una de mis mejores amigas”, recordó la presentadora que comparte cuadro con Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno.

“En ese momento había mucho dolor, no veía la luz, era desesperanza total. Porque además pues yo estaba convertida en mamá, a diferencia de las otras veces en las que se me había roto el corazón, siento que es muy distinto cuando se te rompe y además tienes que encargarte de otra personita”, relató Puente en relación al hijo que procreó al lado de su hoy ex pareja.

Empecé a contarle a todo el mundo, me valió, me valió el qué dirán y me refiero a mi círculo cercano y empecé a contarle a la gente… empecé a hacerme mi colchoncito para que cuando yo me aventara cayera en blandito y si rebotaba alguien me agarrara y si volvía a rebotar alguien más agarrara. Y eso es súper importante.

Linet Puente habló con su terapeuta del duro momento tras su separación (Video: Construyendo bienestar)

La periodista compartió algunos aspectos fundamentales para enfrentar una situación de ruptura como la que ella vivió.

“Piensa que todo lo que vas a hacer a qué te va a llevar, ¿te va construir o a destruir? Me parece muy importante. Yo trabajo en un medio de comunicación, estoy rodeada de mucho ruido. Tenía terapia dos veces a la semana porque empiezas a recibir mucho ruido y lejos de ayudarte a sanar, te hace más ruido, entonces aplacaba ese ruido externo y me iba con la especialista”

Apenas en octubre de 2020 Linet y su ex se fueron de vacaciones (IG: linetpuente)

La conductora destacó que para sobreponerse a golpe emocional hay que valerse de la disciplina y la fuerza de voluntad: “Para mí el ABC es pedir ayuda, primero reconocer que la estás pasando mal, sacarlo tú solo, pedir ayuda profesional y de la gente que te quiere. Ser disciplinado y tener mucha voluntad van muy de la mano. Dentro del caos en tu cabeza tienes que ser ordenado”.

“Si me va ayudar el no meterme a las redes sociales, lo voy a hacer, y así con todo lo que vas haciendo. Hacer tu vida, tus cosas y poco a poco vas sanando, Entre más fuerte estés va a ser más difícil que alguien ‘se lleve’ (entre comillas) tu paz, tu tranquilidad, y eso tiene que ver con un proceso muy personal, de terapia”, finalizó.

