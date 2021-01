Linet Puente recurrió a la terapia en su proceso para superar infidelidad

Con la separación, Linet quedó en un estado civil de "madre soltera" (Foto: Archivo)

Desde el pasado mes de diciembre, cuando Linet Puente estalló en llanto al aire para dar a conocer su separación de Carlos Luis Galán, padre de su bebé, su relación ha dado mucho de qué hablar porque poco a poco comenzaron a surgir nuevos aspectos, y se habló de una tercera en discordia que pudo haber sido la causa del rompimiento familiar entre la presentadora de Ventaneando con el productor de El Heraldo Televisión.

La conductora de 37 años no reveló en su momento las causas de la separación, pero aseguró que sabrá sobreponerse y salir adelante con su vida y con su pequeño Noah, quien es la razón por la que aparentemente el venezolano y ella hayan quedado en términos cordiales. A todo esta historia se sumó Liz Basaldúa, con quien Carlos Luis confirmó hace unos días una relación de noviazgo.

Con este destape podría haber quedado más clara la causa por la cual se dio el rompimiento, pues las suspicacias apuntan a que el realizador habría sostenido una relación extramatrimonial con la joven de 32 años, quien días después de darse a conocer su noviazgo, perdió su trabajo en El Heraldo, presuntamente a causa del escándalo en el que se vio involucrada.

Linet Puente y Carlos Luis Galán no se unieron en matrimonio, pero procrearon al pequeño Liam (Foto: Instagram @linetpuente)

Y aunque mucho se hablado al respecto, Linet ha continuado con buen humor en su participación en el programa comandado por Pati Chapy que estuvo de fiesta al celebrar 25 años el pasado 22 de enero, 18 de los cuales, la presentadora ha formado parte de. Y es que Puente ha sentido la solidaridad de sus seguidores en las redes sociales, pues en cada oportunidad le infunden palabras de aliento y le refrendan su apoyo como admiradores de su carrera.

Por esta razón la también reportera decidió compartir con ellos el proceso con el que busca sobreponerse totalmente del trago amargo de su separación, a menos de tres años del nacimiento de su bebé. Fue a través de las historias de Instagram donde la presentadora de TV Azteca compartió un breve mensaje en el que comunicó a sus fans que recurre a terapia para sanar en su proceso de separación, en el que la infidelidad de su esposo minó en su estado de ánimo.

Con estos mensajes la conductora exaltó las cualidades de la terapia emocional (Foto: Instagram @linetpuente)

Linet recomendó a sus seguidores también acercarse a terapias de acompañamiento emocional en caso de requerirlo, como ella. Así lo escribió la compañera de Mónica Castañeda, Pedro Sola y Daniel Bisgono: " Muchos me han preguntado sobre el proceso de sanación que he llevado. Ella me ha ayudado mucho. Sigan esta cuenta y encontrarán muchas respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Pero sobre todo vayan a terapia”, escribió la presentadora de espectáculos recomendando la página de su terapeuta.

En diciembre pasado, Linet Puente anunció ya estaba separada del padre de su hijo Noah (Captura de pantalla)

Continuó con un pensamiento de reflexión en el que se lee que superar una infidelidad es un proceso complejo que requiere un entendimiento profundo. Sin mencionar la situación ni dar nombres, Puente dejó entrever que se refiere a la infidelidad que presuntamente vivió por parte del productor venezolano, quien según información extraoficial, estaría viviendo sus últimos días como colaborador del canal El Heraldo, pues presuntamente los altos mandos de la televisora no vieron con buenos ojos su escándalo mediático con el que dio por terminada su relación con Linet, con quien, aunque nunca se casó, sí procrearon juntos al pequeño Liam, en un embarazo que siguió el público de Ventaneando.

“La infidelidad está ligada a tus primeras figuras de amor. Los asuntos pendientes con ellos te llevarán a actuar de manera inconsciente con las heridas que no pudiste resolver. Para superarla, se requiere un entendimiento profundo, mucha valentía, coraje y buena terapia”, dice el mensaje que compartió la discípula de Pati Chapoy.

