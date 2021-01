Linet Puente se muestra al natural y sin maquillaje tras su polémica separación: “Esta soy yo”

Foto: @linetpuente / IG.

La conductora Linet Puente, convencida de mostrarse sin filtros y al natural, se dejó ver sin una gota de maquillaje en una mañana en la que disfruta de cuidar a su hijo Noah y del trabajo desde casa, a unos meses de protagonizar una sonada separación.

La presentadora de Ventaneando apareció en sus redes sociales sin productos cósmeticos en el rostro para platicar de algunas de sus actividades laborales y demostrar que no teme a las críticas sobre su aspecto.

“Voy a tratar de usar los menos filtros que pueda para que tratemos de normalizar que así somos, con o sin maquillaje”, dijo al inicio del video publicado en sus historias de Instagram.

La periodista de espectáculos mencionó que como cualquier otra persona, hay ocasiones en las que no quiere poner filtros o más arreglo a su persona.

Video: Linet Puente / IG.

“Habrá días en los que no tengo ganas (dejarse ver al natural) y utilizaré un filtro, pero vamos a tratar de usarlos lo menos posible. Pero bueno, ésta soy yo trabajando desde casa y aquí estoy”, precisó este jueves.

Además de trabajar en los temas que presentará en Hechos Domingo o presumir su colomna sobre Wanda Vision en el Heraldo de México, Linet resaltó que estpa cuidando a su hijo Noah, quien aparece sentado en el sillón de su casa.

“Cuidando al crío que está viendo la tele un ratito, no está viendo dinosaurios”, concluyó la conductora que desde hace unas semanas se ha visto envuelta en el escándalo, tras anunciar su separación con el papá de su hijo.

Esta no es la primera vez que Puente defiende la naturalidad de su cuerpo, en un mundo donde se busca la perfección estética.

“Me vale”, respondió contundente a las críticas por sus vestuarios llamativos o extravagantes y que en más de una ocasión han acaparado la atención de los expectadores, que han reaccionado de manera abrupta en su contra.

A través de un clip compartido en la cuenta de Instagram de Ventaneando, la conductora se sinceró sobre sus sentimientos acerca de estas opiniones.

“Siempre ha sido polémico lo que me pongo, sea largo, sea corto, sea pegado, sea aguado, sea de colores, sea conservador, sea aventado, la realidad es que me vale madres”, dijo en el video, dejando a muchos usuarios sorprendidos y a otros mostrando su orgullo de que la comunicadora no haga caso a sus detractores.

La presentadora destacó que no toma en cuenta a sus haters, pues sabe que sólo la atacan para molestarla y hacerla desatinar, aunque admitió que hay veces en que ha logrado una combinación demasiado estrafalaria para su labor y reconoció que le gusta ser la generadora de cierta polémica en torno a los outifits que presenta día con día en los foros de TV Azteca: “me vale porque honestamente yo me siento cómoda, yo me siento bien, me siento sexy”.

“Hay veces que vengo con ganas de vestirme más planita, más normal, ¿y saben qué? También creo que es interesante que la gente se esté fijando en qué te vas a poner. Hay muchas otras personas que también me escriben para decirme: ‘oye, yo le prendo a la tele sólo para ver qué te vas a poner’, entonces hay de todo, hay gente a la que le encanta, hay gente a la que no, no somos monedita de oro y la verdad es que no me importa”, recalcó.

Después de que anunció su ruptura sentimental con Carlos Luis Galán, la vida de Linet Puente se ha colocado bajo el escrutinio público y es que el tema se ha colado a los medios de comunicación porque se rumora que ocurrió por una infidelidad por parte del productor del Heraldo Televisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Las fotos de Linet Puente en la playa, en medio de las versiones de fuertes problemas con su ex por la custodia de su hijo

“Me vale”: Linet Puente respondió a quienes la critican por su forma de vestir y su figura después de convertirse en mamá

“Que me quiera y se comprometa”: Linet Puente reveló qué busca en un hombre, luego de que el papá de su hijo presumiera a su nueva novia