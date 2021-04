“Me dice vieja mamon*, pero está bien”: Linet Puente y Pedro Sola desmintieron problemas en “Ventaneando”

Foto: Captura/Instagram @linetpuentes

Los conductores de Ventaneando, Pedro Sola y Linet Puente desmintieron que estén enemistados, como especulaban medios de comunicación y también en redes sociales. “Luego me dice vieja mamon*, pero estamos bien”, compartió Puente en una de sus historias más recientes de Instagram.

En las publicaciones de la red social, Sola aseguró que es incapaz de odiarle y que le tiene un cariño especial a su hijo, a quien vio en sus primeros meses de vida, e incluso apoyó a Linet mientras estuvo embarazada en el set.

“Para los que dicen que nos odiamos vamos a hacer una mención, ¿cómo nos vamos a odiar si es mi adoración mi Linet? Su hijo, a mí que no me gustan los niños, al suyo lo adoro, y cómo lo vi desde que lo tenía en su panza, luego lo trae al estudio y no bueno”, dijo Sola al lado de Puente en el estudio de grabación.

Sola expresó que la audiencia de Ventaneando debe ver que se siguen queriendo para romper con especulaciones, y que este se lleva bien con la conductora y su hijo. “Cada día está más bonito, más simpático y divertido. Ay, no, no. Me dan ganas de envolverlo en taquito y comérmelo”.

En tanto, Linet tomó con humor el comentario de mamona que trascendió hace meses. “Pa que vean, nos queremos, y que si Peter me critica porque a veces hablo de cierta manera y por eso me dice vieja mamona, está bien”, afirmó en la historia.

Sola expresó que sí pensó que Linet era “mamona” por la forma en la que conduce algunas de sus entrevistas, pero ello no quiere decir que estén enemistados. En contexto, el conductor se refirió así a ella en una emisión del programa en el mes de febrero.

Tras ello, las críticas le llovieron en redes sociales, y hasta acusaciones de misógino. En una emisión del 23 de febrero, el conductor dijo en vivo que “le valía gorro” lo que internautas opinaran sobre la relación que mantienen con la conductora.

Daniel Bisogno le dijo que tuviera cuidado con los comentarios con los que Sola se refería a su compañera, pues “luego le daban en la madr* en las redes sociales”.

Aunque Pedro Sola es uno de los personajes más queridos de la televisión, recientemente no ha tenido contentos a sus seguidores en redes sociales, pues ha tropezado con declaraciones como las de Linet e inclusó calificó de precarizado México. Ello después de bajar de un avión, tras haber visitado Mazatlán, donde tuvo que caminar en un pavimento agrietado.

“Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto de un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre los aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal, triste realidad la que vivimos”, escribió el conductor de ventaneando en redes sociales.

Cabe destacar también que Sola ha sido tendencia por promocionar su propia marca de ropa. Anunció al público de Ventaneando que está por presentar una línea de playeras que, presume, fueron hechas por un diseñador libanés y están en venta para todos sus seguidores.

En las prendas encontramos a la cara del presentador, memes y frases como “en la escala de Tío Pedrito, ¿cómo te sientes hoy?”. Pedrito Sola prometió que estas playeras son las primeras que muchas que encontraremos próximamente.

