Linet Puente reveló por qué se redujo el busto: “Eran unas cosas tremendas”

Linet indicó en Ventaneando que siempre tuvo busto grande, lo que era más evidente por su complexión pequeña (Foto: Instagram de Linet Puente)

Linet Puente se dijo a favor de las cirugías estéticas y así confesó que se sometió a una reducción de busto hace unos años, lo que podría replicar después de la lactancia porque el tamaño y el peso le afectan a su espalda, además desea recuperar la imagen que tiene de sí misma.

La periodista de espectáculos se sinceró sobre su experiencia al practicarse esta operación y las razones detrás de esta decisión.

Linet indicó en Ventaneando que siempre tuvo busto grande, lo que era más evidente por su complexión pequeña, y aunque presentó algunas complicaciones en la primera intervención, no descarta ingresar nuevamente al quirófano porque después de la lactancia de su hijo Noah sus atributos volvieron a crecer.

“A mí me quitaron chich*. Entre que me creció, más la lactancia, creo que me tendré que volver a quitar”, dijo durante una de sus intervenciones en el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Lo que pasa es que como soy tan chiquita, obviamente me tenía que quitar un poco de volumen por la espalda, entre eso y que te genera un poquito de pena”, explicó a sus compañeros quienes apoyaron su idea de buscar siempre el bienestar físico y mental.

El único inconforme fue Pedro Sola, pero Puente rápidamente respondió con un chiste con el que ganó la aprovación de Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez: “Es un, dos, tres por Linet que está atrás de las chich*s. Por eso llegó un punto en que yo siempre estaba así (encojida de hombros)”.

La periodista reveló cómo vivió aquella intervención y que está dispuesta a someterse de nuevo al bisturí después de haberse convertido en madre.

“Me fue súper bien. Fue una operación de seis horas, fue un poquito complicada. Yo hubiera querido que me quitaran un poco más, pero entiendo que se empezó a complicar un poco la cirugía porque era mucho lo que había que quitar”, dijo sobre su cirugía estética.

“Me gustó cómo quedó, pero ahora después de que fui mamá, la lactancia y eran unas cosas tremendas, pues habrá que hacer otro arreglito, sin problema en algún otro momento lo haré”, agregó.

Linet Puente defendió la realización de operaciones con la intención de mejorar la imagen. (Foto: Instagram de Linet Puente)

Linet Puente defendió la realización de operaciones con la intención de mejorar la imagen. “Yo sí lo recomiendo, sobre todo cuando hay una parte de tu cuerpo con la que no sientes tan a gusto o que te merma un poco el autoestima, si es así que venga”, resaltó.

La confesión de la presentadora ocurrió para apoyar a la actriz Lupita Sandoval, quien durante la pandemia se redujo el busto porque afectaba su percepción de ella misma.

“Yo siempre le achaqué al exceso de peso mi baja autoestima, pero ahora que me quité todo eso digo ‘ay qué feliz soy, qué bonita soy’. Quiere decir que un porcentaje muy alto de mi baja autoestima tenía que ver con el busto”, comentó Sandoval en entevista con Ventaneando.

La actriz de series y telenovelas destacó que fue una operación ambulatoria y no tuvo complicaciones, pero sí mucho bienestar con su físico porque desde los 12 años padeció con su amor propio.

La confesión de Linet Puente llega en medio de su intención de aceptarse tal cual es, ya que la semana pasada se dejó ver sin una gota de maquillaje y hasta defendió su forma de vestir estrafalariamente.

Además enfrenta una escandalosa separación del padre de su hijo. Después de que anunció su ruptura sentimental con Carlos Luis Galán, su vida se ha colocado bajo el escrutinio público y es que el tema se ha colado a los medios de comunicación porque se rumora que ocurrió por una infidelidad por parte del productor del Heraldo Televisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Linet Puente se muestra al natural y sin maquillaje tras su polémica separación: “Esta soy yo”

Las fotos de Linet Puente en la playa, en medio de las versiones de fuertes problemas con su ex por la custodia de su hijo

“Me vale”: Linet Puente respondió a quienes la critican por su forma de vestir y su figura después de convertirse en mamá