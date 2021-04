Cómo se inspira Danna Paola una noche antes de estrenar su colaboración con David Bisbal

Danna Paola dijo a sus seguidores que dedicarían muchas veces Vuelve Vuelve (Foto: captura de pantalla de Instagram/@dannapaola)

En la madrugada de este 15 de abril Danna Paola sorprendió a sus seguidores con una serie de tuits en los que mencionó que “no tenían idea de todo lo que se venía”, refiriéndose a la colaboración que se estrenó el día de hoy, se trata de Vuelve, Vuelve con David Bisbal.

Sus tuits comenzaron con “Recuerden algo... " hasta que salga el sol”, por lo que de inmediato las personas que la admiran comenzaron a interactuar con ella, pues consideraron que estaba hablando de algún adelanto musical.

Después compartió con sus más de 5 millones de seguidores que necesitaba dormir y necesitaba dejar de ver teorías conspirativas en la red social de videos cortos, luego respondió su mismo tuit para especificar que se refería a los videos que aseguran que el mundo se terminó en 2012 y bromeó con hacer una canción al respecto.

(Foto: captura de pantalla de Twitter/@dannapaola)

“Tengo que dejar de ver teorías conspirativas en tik tok a esta hora... TENGO QUE DORMIR” escribió quien fuera actriz de la serie Élite. Algunos de los mensajes que recibió como respuesta fueron “Danna nos define a la mayoría básicamente! JAJAJA”

Ante la divertida anécdota una usuaria le respondió su tuit con un GIF de la época en que Danna Paola actuó para la telenovela infantil Vivan los niños.

(Foto: captura de pantalla Twitter)

Los tuits de Danna Paola continuaron pero ahora confesó que tenía dificultades para conciliar el sueño, así que bebió vino y se puso a ver videos cortos en TikTok a pesar de que tenía que levantarse temprano.

La suposición que retomaron algunas personas de TikTok se refiere a la supuesta transformación física o espiritual positiva que marcaría el comienzo de una nueva era en el 2012, año que marcaba el fin del mundo o una catástrofe. En algunos videos de esta red social se asegura que este apocalipsis si ocurrió y que la humanidad entera lleva viviendo desde entonces en una realidad alterna.

“Tik tok es un vicio, entras para ver un solo video y terminas aprendiendo de todo y sin darte cuenta pasaron 4 horas jajajaja” le escribió una de sus seguidoras. Horacio Villalobos también le deseó buenas noches desde su cuenta verificada.

(Foto: captura de pantalla de Twitter/@dannapaola)

Después Danna Paola compartió a través de sus historias temporales de Instagram que estaba en un lugar sin señal, a media tarde compartió un adelanto de la colaboración con David Bisbal en esta red social y en su cuenta de Twitter anunció que el sencillo ya estaba disponible en las plataformas para escuchar música.

En sus tuits la también actriz le aseguró a sus seguidores que dedicarían mucho Vuelve Vuelve pero que ella no la había dedicado aún porque no quiere que ninguna de sus ex parejas vuelvan.

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejó la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

La serie española Élite es una de las entregas más exitosas de la plataforma de Netflix, y una de sus protagonistas más icónicas fue la actriz mexicana Danna Paola, quien abandonó el elenco en la tercera temporada, lo que generó entre su público un gran disgusto por el giro que tomó la trama.

Danna Paola interpretó al personaje de ‘Lucrecia’ durante tres temporadas de la serie, con lo que se ganó el reconocimiento pero también la aversión de un amplio público, además de que es una de las cantantes mexicanas más exitosas de los últimos años.

La también compositora acudió al programa español El Hormiguero 3.0 para hablar sobre su último álbum titulado K.O. La protagonista de Atrevéte a soñar también recalcó cómo fue su paso por España, su experiencia en un país extranjero y platicó con el presentador Pablo Moto sobre cómo la carga de trabajo que llevaba la hizo tomar la decisión de enfocarse principalmente en su carrera musical.

