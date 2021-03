“Nadie merece un amor ordinario”: Danna Paola reflexionó sobre sus relaciones pasadas

Danna Paola habló sobre sus vivencias amorosas previo a grabar el disco K.O (IG: dannapaola)

La actriz y cantante Danna Paola viajó a la ciudad de Madrid, en España, para participar en una emisión del programa El hormiguero.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella mexicana ha compartido distintas fotografías en la capital española, donde aprovechó para reunirse con parte del elenco de la serie de Netflix, Élite.

Además, celebró haber llegado a los 30 millones de seguidores en Instagram. con lo que se convirtió en la mexicana con la mayor cantidad de followers en la red social.

Tras este hito, la actriz se hizo tendencia en redes sociales, en donde sus seguidores celebraron la suma de tantas personas a la cuenta de Instagram de la cantante a través de cariñosos mensajes.

Danna Paola en Madrid, España. Foto: Instagram/ @dannapaola

“30 millones is the Queen”,” Danna Paola ya llegó a 90 millones en Instagram, diosaaa” y “Danna Paola llegando a los 30 millones, la mexicana más seguida en Instagram, ¡Felicidades, preciosa! Muuuuuuy merecido y por muchos más”, son algunos de los tuits que escribieron los usuarios esta mañana.

Danna Paola se reunió con Claudia Salas, Omar Ayuso y Mina El Hammani, quienes dieron vida a ‘Rebeka’, ‘Omar’, y ‘Nadia’ en la serie española.

La presencia de la actriz en la capital española, se debe a que estuvo en el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, para hablar sobre su nuevo álbum, K.O. en donde contó sobre la inspiración para el disco y sus relaciones amorosas.

“Yo creo que todos merecemos permitirnos estar mal. No huir de estos sentimientos, no querer tapar el solo con un dedo y fingir que todo va a estar bien. Rómpelo bien, vive el duelo”, relató Danna Paola sobre sus relaciones pasadas.

Danna Paola en Madrid, España. (Foto: Instagram/ @dannapaola)

“Nadie merece un amor ordinario. Ninguno merecemos estar ahí para alguien, siempre que él quiera. De estas situaciones tienes los mejores aprendizajes, de los peores momentos de tu vida. Renaces como el ave fénix”, contó.

“Si te sale uno que no te conviene, pero la cagaste y llega otro parecido ¿la vuelves a cagar?”, le pregunto Pablo Motos durante el programa, a lo que Danna respondió que no volvería a pasar por una situación similar.

También, habló sobre su salida de la serie Élite, mencionó que fue algo duró. “Justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada, sabíamos ya cómo iba acabar la historia. Yo jugaba entonces a ser Hannah Montana, porque dividía mi vida en tres. Era actriz y cantante al mismo tiempo”, explicó.

Danna Paola habló sobre su salida de élite (Foto: Instagram)

“Me gusta trabajar y dar mi cien por cien en mi trabajo porque soy muy perfeccionista. Y no me podía dividir en dos. Salía del rodaje de Élite, y luego iba al estudio y llegaba a casa y tenía que hacer entrevistas”.

La cantante se quedará en Madrid durante un tiempo más, pues ofrecerá un concierto vía streaming en directo desde el país europeo el próximo miércoles 24 de marzo.

La cantante mexicana se encuentra en un momento muy importante de su carrera. A inicios de marzo, la plataforma de streaming de Disney estrenó la película Raya y el último dragón; en donde Danna puso su voz al personaje principal e interpretó el tema Hasta Vencer.

“Estoy muy ilusionada, por fin les puedo hacer este anuncio que me tiene tan emocionada[...] voy a prestarle mi voz a Raya, una independiente y fuerte guerrera. El proceso fue muy interesante, me divertí y me emocioné mucho y creo que Raya se ha vuelto uno de mis personajes favoritos”, expresó a la agencia EFE, cuando anunció su presencia en el proyecto.

