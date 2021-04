“Renació mi carrera de forma explosiva”: así fue como Erika Buenfil se convirtió en la reina del Tik Tok

El hijo de la actriz le ayudó a iniciar este nuevo camino (Foto: Instagram de Erika Buenfil)

La actriz Erika Buenfil habló recientemente sobre como ha sido todo el proceso que ha atravesado, tras crear su cuenta en la plataforma digital de Tik Tok, la cual le ha permitido alcanzar hasta 11.7 millones de seguidores y ha hecho resurgir su carrera actoral en un rubro completamente diferente al de las telenovelas.

“Es la primera vez en mi carrera en la que renace mi carrera de una manera explosiva, fuera de control. El que promovió todo esto fue mi hijo Nicolás”, comentó Buenfil para el canal de youtube En Cortinas con Berth Oh.

La tan querida actriz recordó que el punto de quiebre aconteció cuando le quitaron su exclusividad de Televisa, pues a partir de ese acontecimiento, un periodo de incertidumbre parecía acecharla.

De pronto te quedas libre y me acuerdo que llegué a mi casa y le digo: “Mijito, ¿Qué voy a hacer?”, porque yo ya no tenía una edad como para volver a empezar [...<b>] en ese momento yo empiezo a hablarle a todo el mundo, no había trabajo de un día para el otro</b>. Me acuerdo que me senté en su cama y lo abracé. (Su hijo le dijo) “Ay, mamá, las redes, <b>haz un canal de YouTube”.</b> Entonces hicimos una apuesta y así empezó esta aventura y fue explosivo. Yo tenía millones de vistas haciendo una gelatina de limón.

Erika Buenfil tiene más de un millón de seguidores en Tik tok (Foto: Instagram@erikabuenfil50)

Tras el éxito inicial que Erika tuvo en este formato, muchos de sus conocidos comenzaron a cuestionar de donde provenían todas esas vistas que tenían sus videos e, incluso, algunos la acusaron de que Buenfil estaba pagando a alguien para tener reacciones de bots.

“Luego se me acercó gente de Televisa para preguntarme como le estaba haciendo y yo así de ‘no sé, un canal, un teléfono, una camarita, un microondas y una estufa y en eso me hablan y me regalan una estufa, me regalan un refri y yo lo celebraba”, remarcó la tik toker.

Posteriormente, el ascenso de la actriz se aceleró exponencialmente y, en muy poco tiempo, ya estaba cobrando cheques de Youtube, había conseguido una placa de reconocimiento e iniciado a editar su propio contenido.

Erika Buenfil perdió su contrato de exclusividad y buscó nuevas formas de ejercer su carrera actoral (Foto: Instagram@erikabuenfil50)

Entonces, me dan telenovela y yo empiezo a grabar videos de youtube dentro de Televisa, pero la producción no me lo permite y me hace pedazos porque yo cada semana subía video cocinando, porque a raíz de la pandemia todo mundo hizo canal de cocina y eso ya era muy competitivo [..] y un día me entero que resulta que había un reto y en la noche le digo a mi hijo: “Te me despiertas y me explicas qué es esto (Tik Tok)”

Buenfil destacó que Tik Tok era una aplicación mayoritariamente de adolescentes cuando la descubrió, por lo que decidió observar el tipo de videos que se hacían y las dinámicas llevadas a cabo por los usuarios.

“Un día llego bien bien cansada y veo que mi hijo me está grabando: ‘¿Cuántos likes para que me compres unos Yeezy?’ Y le digo ‘mil’. 300 mil, pero en su Tik Tok. Y empecé a hacer un TikTok y se volvió una locura, y sigue siendo. Estoy muy feliz”, añadió Buenfil durante la entrevista.

