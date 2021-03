“Se quiso pasar”: Erika Buenfil reveló el incómodo momento que vivió grabando una telenovela

Erika Buenfil narró cómo un actor se quiso pasar con ella durante la grabación de una novela (Instagram: erikabuenfil50)

La actriz Erika Buenfil reveló qué actores le han dado sus mejores y peores besos dentro de las telenovelas en las que ha participado y recordó contar una una anécdota muy incómoda que aún no olvida.

Entre los nombres que catalogó como “muy buenos besos” en el pódcast Pinky Promise conducido por Karla Díaz, la actriz destacó que los acercamientos no eran falsos con Arturo Peniche, con quien compartió papeles en novelas como Amor en silencio, Corazones al límite y A que no me dejas.

También mencionó como una buena experiencia las escenas que interpretó con Alexis Ayala en novelas como Amarte es mi pecado y Así son ellas.

En el caso de Eduardo Yáñez, describió que “eran más de verdad para tele que intensos”, con quien compartió el papel protagónico de la exitosa novela Amores verdaderos de Nincandro Díaz.

Video: Pinky Promise / Youtube.

Además hizo una impresionante confesión sobre uno de sus trabajos. “Se quiso pasar, me besó muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador. Lo sentí muy agresivo”, dijo de uno de sus compañeros sin revelar su identidad.

A pesar de no aclarar el nombre, sí confirmó que fue durante su trabajo en la novela Así son ellas en el 2002, en la cual el elenco estuvo conformado por Alexis Ayala, Armando Araiza, Joemy Blanco y Andrés Puentes, entre otros.

Debido a ello, Buenfil contó que se quejó con el productor, que era Raúl Araiza, y este decidió que los besos a partir de ahí tendrían que ser simulados.

“A mí hasta pena me da a veces, o sea, hasta nerviosa te pones”, pues al menos en esa ocasión, a pesar de lo sucedido, tenía que seguir viendo y trabajando con esa persona.

La también Tik Toker describió que en la televisión los besos se tienen que interpretar como “Muy pegados los labios y el cuerpo” y que, al menos en su experiencia, “La tele tenía sus reservas”, pues hoy en día las actuaciones son mucho más intensas y reales.

Foto: Pinky Promise / Youtube - captura de pantalla.

Erika señaló que fuera de eso no había tenido alguna situación de abuso o acoso, incluso bromeó con que al único que le olía la boca “a pedo”, haciendo referencia con las manos a bebidas alcohólicas, era a Alexis Ayala.

Durante la entrevista, Erika también habló con detalle sobre el romance que mantuvo con el cantante mexicano Luis Miguel, a quien conoció durante una de sus presentaciones en Monterrey hace más de 15 años: “Es un caballero, no sabes qué experiencias tan bonitas. Sí es un rey y sí es un sol”.

Además, se sinceró sobre cómo las redes sociales han sido una pieza clave para complementar su trabajo, ya que, debido al éxito que ha tenido como influencer, se le ha considerado como “La Reina de Tik Tok”.

“Sí es un fuerzo impresionante, fue algo que descubrí apenas”, comentó Buenfil, quien registró 11 millones de seguidores en TikTok.

Foto: Pinky Promise / Youtube - captura de pantalla.

Mencionó también lo difícil que fue adaptarse al nuevo ritmo de la televisión, pues “De pronto uno estaba en la televisión y no me quejo, muy feliz, en una zona de confort, con un contrato y con exclusividad y se acaba todo esto. Muchos actores sentimos que se nos acababa el mundo”, pero, a pesar de todo, decidió apostar por su incursión en las redes sociales, que lleva a la par de su trabajo como actriz.

