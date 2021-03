Ninel Conde se desmarcó de las acusaciones contra Larry Ramos: “Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo”

Ninel Conde prefiere hacer oídos sordos sobre las acusaciones en cotra de su pareja Larry Ramos. (Foto: ninelconde / Instagram)

Ninel Conde prefiere hacer oídos sordos sobre las acusaciones en cotra de su pareja Larry Ramos. La actriz y cantante insiste en que no sabe nada sobre la situación legal del empresario colombiano, aunque sí dejó claro que ella no está relacionada en ninguna actividad ilícita porque “es una mujer de trabajo”.

“La Bombón asesino” fue cuestionada sobre su situación sentimental, en plena promoción del tema musical Tú me pones a pecar al lado de Juan Magán.

Cuestionada sobre las constantes acusaciones de fraude cometidos por Larry Ramos en Estados Unidos, Ninel Conde aseguró que no pone atención a las noticias y comentarios que la relacionan en las actividades delictivas.

“Cancelado, ni digas eso (la posibilidad de ir a la cárcel por complicidad). No pasa nada, porque no los veo, eso es una situación que no es mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas y que son titulares para vender”, aseguró ante las cámaras del programa El Gordo y la Flaca.

“La Bombón asesino” fue cuestionada sobre su situación sentimental con el empresario colombiano (Foto: ninelconde / Instagram)

La actriz destacó que se mantiene al margen sobre los asuntos de su esposo, por lo que no sabe nada del proceso legal que se sigue en Estados Unidos, principalmente por defraudar por casi USD 27 millones a varias personas, entre ellas Alejandra Guzmán y sus ex representantes.

Recalcó que ella está enfocada en sus actividades laborales y por esta situación no está coludida con Larry Ramos.

“Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo, dedicada a crear”, aseguró en la entrevista con el programa de Univisión.

Sostiene que los medios de comunicación normalmente hace este tipo de trabajos para atraer la atención de su audiencia, pero espera que también le den espacio a su trayectoria artística que consta de casi dos décadas.

Según Ninel Conde, a su vida llegó el momento de mantener sus momentos más preciados y problemas en el silencio.

“Prefiero guardar para mí todo lo que está en mi vida personal. Después de 23 años de compartir, de hacer y decir, creo que he aprendido a vivir mi vida entre mis cuatro paredes y con mi familia. Por estar concentrada en crear y no destruir, he decido no exhibir ese tipo de situaciones”, concluyó.

Desde hace varias semanas, Ninel Conde y Larry Ramos se han mostrado distantes sobre su relación. Ella ha estado una larga temporada en Miami, mientras que el colombiano no ha aparecido a su lado, quizá porque en Estados Unidos se le persiguen varias acusaciones en su contra.

Incluso se ha especulado que ya han puesto un punto final a su polémica relación, la cual habían defendido contra viento y marea a pesar de los ataques de Giovanni Medina y la presentación del proceso legal por fraude.

A pesar de su distancia marcada en los espacios públicos, Ninel Conde afirma que continúa junto a su esposo e insiste en apegarse al hombre que ama.

Hace unas semanas se difundieron unos videos que incrimienan a Larry Ramos, pero la actriz prefirió mantenerse al margen del escándalo que acompaña a su esposo.

Lucho Borrego, conductor de Suelta la Sopa, contactó a la famosa mexicana para cuestionarla sobre estas revelaciones, pero la respuesta dejó a más de uno desconcertado.

“Cuando oigo estos audios, yo me preocupo y le mando un mensaje a Ninel Conde. Le digo ‘Ninel, efectivamente estos audios existen, te nombran a ti y has sido engañada’. Ella me contesta algo que me deja sin palabras porque está al extremo enamorada”, relató el presentador en el programa de Telemundo.

La también cantante le respondió al comunicador a través de un mensaje de texto: “Te quiero pedir un enorme favor, amigo mío, no me digas cosas diferentes ni chismes, que yo sé que es parte de tu trabajo”.

“No me digas nada, no me quiero contaminar en mi relación, yo vivo mi vida tranquila y en paz”, concluyó la famosa mexicana y con lo que refrendó su absoluta confianza hacia su actual esposo.

