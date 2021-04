Survivor México 2021: quién es Gabo Cuevas y por qué fue nominado al juego de extinción

Gabriel Cuevas es un periodista de espectáculos de 32 años (Foto: captura de pantalla Instagram/@gaboceuvassc)

Este viernes, Gabo Cuevas fue el primer nominado al juego de extinción en Survivor México. Los integrantes del equipo Jaguares lo sentenciaron, tras considerar que contaba con poco entusiasmo por pertenecer a su tribu.

“Sentencio a Gabo porque, por su honestidad, dijo que ya no quería estar en nuestra tribu y sé que cuando vea este video creerá que es una traición porque lo conozco desde hace un tiempo, porque somos compañeros del mismo trabajo, pero te lo digo con el corazón, Gabo”, dijo Kristal Silva tras dejar su voto en la urna.

Por su parte, el conductor de Venga la alegría externó que deseaba enfrentarse con Eduardo Barquín antes de salir de la competencia, pues consideraba que era un rival bastante fuerte.

Cuevas recibió un total de 9 votos de 12, motivo por el que tendrá que contender el próximo domingo con el siguiente nominado para no perder su lugar en la competencia.

Ante la noticia de que había sido traicionado por sus compañeros, Gabo mencionó que estaba listo para la siguiente etapa y que dicho resultado no le era del todo una sorpresa.

Gabo Cuevas tendrá que enfrentar a otro nominado para permanecer en Survivor México (Foto: Instagram@dlimongerzso)

Me lo esperaba, ya lo percibía, creí que iba a tener más, te soy honesto. Me sorprendí, igual los chicos del grupo de al lado se sorprendieron, pero estoy listo para lo que viene, demostrar que tengo toda la capacidad, todas las ganas. Para mí ese era un sueño, es un sueño y lo voy a demostrar en el juego, pero me gustaría que fuera con Lalo

¿Quién es Gabo Cuevas?

El controvesial integrante de Jaguares ha dado de que hablar desde el primer capítulo del reality show trasmitido por TV Azteca, pues en primera instancia se ofendió cuando sus compañeros lo eligieron como el más débil para el primer reto de la competencia.

Tiene 32 años y es un periodista de espectáculos que colabora en el programa televisivo Venga la alegría y cuenta con un programa de radio. No obstante, una de las razones por las cuales es recordado, es que en abril de 2020, Gabo Cuevas acusó a Pepillo Origel de afectar su carrera y su persona.

“Desde hace cuatro años me han tachado de mentiroso, desleal y traicionero por haber grabado una conversación de Juan José Origel donde difamó a Flor Rubio”, expresó en un video publicado desde su cuenta de YouTube.

El problema se originó cuando Gabo Cuevas publicó una grabación de principios de los 2000 en donde se escuchaba a Pepillo diciendo cosas negativas sobre Flor Rubio y mencionaba que la conductora había dejado a su esposo para tener relaciones sexuales con ejecutivos y así conseguir trabajo.

En su momento el conductor de Venga la Alegría dijo que si se comprobaba su participación al grabar o distribuir dicho video, entonces se retiraría de los medios.

Gabo Cuevas también le pidió a Origel terminar con las acusaciones en su contra, dentro de su video mostró capturas donde intenta demostrar que él no grabó al periodista cuando se expresó negativamente de Flor Rubio.

Gabo Cuevas se enfrentó a Pepillo Origel por un supuesto audio filtrado (Foto: Instagram de Pepillo Origel)

“En el segundo 29 se muestra a tu ex secretaria, Cynthia, grabando con el celular… Yo no grabé, en el segundo 33 se muestran mis dos manos, yo no grabé”.

El reportero expresó también que la presión por dicha situación lo afectó tanto que incluso pensó en quitarse la vida. “A mí me has dañado mucho, cerrado oportunidades, incluso te comparto que toda tu presión en algún momento me hizo pensar en quitarme la vida, hizo que en algún momento yo me sintiera tan vulnerable, tan solo, que dudara de mi verdad”.

Esta no es la primera vez que Gabo se involucra en una polémica pues a finales de marzo, el reportero de Venga la Alegría habría cuestionado en su programa de radio la verdadera edad de Bella de la Vega, quien pasa por el duelo de su esposo José Ángel García; ante esto la actriz y modelo llamó a Flor Rubio, titular de la titular del programa Fórmula Espectacular, quien expresó:

“Yo estoy preocupada porque Gabriel todavía no entra a Survivor y ya está generando mucha controversia. Me llamó Bella de la Vega (el fin de semana pasado), que es una de las participantes de Survivor y me llamó un poco consternada por los comentarios que ella considera fuera de tono, en su contra, por parte de Gabriel”.

Flor Rubio se disculpó ante la actriz y solicitó a Gabo hacer lo mismo, sin embargo su contestación fue la siguiente: “Más sentida estará cuando entre al reality y le diga sus verdades ¿Saben a mi qué me pasa? Que soy muy enemigo de la gente inventada y Bella de la Vega es una inventada, punto, inventada.”

