“Me dejó de hablar”: Juan José Origel recordó su distanciamiento con Alberto Ciurana

Juan José Origel recordó cuando Alberto Ciurana le retiró la palabra (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

El pasado 23 de marzo, Alberto Ciurana, director de programación de TV Azteca, falleció por COVID-19 después de permanecer varios días en terapia intensiva y su deceso significó una ola de mensajes y recuerdos dedicados con cariño de todo el medio televisivo mexicano.

Entre los mensajes de despedida, el famoso conductor ‘Pepillo’ Origel, quien nació en la ciudad de León, Guanajuato, compartió un video en su canal de Youtube en donde recordó su amistad con el directivo.

“Cuando menos era una vez al mes (se reunían), ahí en Guanajuato, eran Alberto Ciurana, Luis Mario Santoscoy, Janet Arceo, Julieta Lujmabio y un compadre, el compadre Joaquín de Querétaro. Éramos los que nos juntábamos siempre allá”, relató el presentador, recordando los años en los que fueron íntimos amigos.

Después, rememoró el periodista, cuando comenzó a trabajar para TV Azteca para el programa Ventaneando “la amistad se acabó”. Origel compartió que realmente nunca supo por qué.

“Cuando yo me fui a Azteca, cuando yo entré a Ventaneando, todo el tiempo que estuve ahí Alberto Ciurana me dejó de hablar”, recordó el conductor Juan José Origel.

Video: juan jose origel / Youtube.

Alberto Ciurana, posteriormente, invitó a ‘Pepillo’ a trabajar en Televisa. “Lo único que pedí fue a Carmen Armendáriz, la productora y me lo concedieron”, compartió Juan José. Durante su trabajo en aquella televisora “fuimos otra vez uña y mugre”, añadió.

“Ese día que me salgo de Ventaneando, que me hicieron pedazos, le hablé a Alberto y le dije ‘Mira todo lo que dijeron de mí’. Me dijo ‘No te preocupes, voy a hablar ahorita con Jacobo Saludovsky para que te reciba”, recordó el presentador su recibimiento en el noticiero 24 horas con una sonrisa en el rostro. Después de ello, ambas figuras perdieron contacto a partir del 2012, debido a que Ciurana se fue a trabajar a Estados Unidos para la cadena Univisión, hasta 2016, que regresó a México y la retomaron.

Sin embargo, en octubre del 2017, cuando Alberto Ciurana se integró al equipo de TV Azteca la amistad con Juan José Origel terminó completamente.

“Cuando entró a Azteca nunca más me volvió a hablar”, resaltó el periodista.

Hasta la fecha, el conductor desconoce la razón por la que el ejecutivo cortó el contacto con él, pero no paró de recalcar cuánto lo estimaba.

“La última vez que fui al programa de los 25 años de Ventaneando, yo entré y dije ‘Ay, voy a buscar dónde está su oficina o de perdida me va a echar una llamadita’, pero nunca más me volvió a hablar”, confirmó ‘Pepillo’ Origel.

Este roce no es el único que Alberto Ciurana tuvo con alguno de los conductores de Ventaneando, pues también tuvo un fuerte problema con Paty Chapoy, quien fue compañera de ‘Pepillo’ un tiempo en el programa.

Cuando 'Pepillo' Origel acudió al festejo de los 25 año s de 'Ventaneando', no recibió ni una llamada de Ciurana. (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

A diferencia de Juan José, Paty Chapoy y Alberto Ciurana nunca establecieron una amistad antes, pues todo empezó cuando la conductora se encontraba laborando en Televisa y la empresa, a cargo en ese momento de Ciurana, la demandó en 1997 por el uso de imágenes de los programas y telenovelas de la cadena, problema que terminó en una orden de aprehensión en contra de Chapoy.

El pleito perduró incluso hasta 2019, pues Alberto Ciurana ordenó recortar el tiempo de emisión de Ventaneando sin ninguna razón aparente y a pesar de que presentaba un buen ranking, lo que molestó a sus presentadores, pero especialmente a Paty Chapoy. En una entrevista con la revista TV Notas, una amiga cercana cuyo nombre se mantuvo en anónimo confirmó que Paty consideraba que el ejecutivo buscaba quitarle protagonismo para sacarla del programa.

Respecto al fallecimiento de Alberto Ciurana, Paty Chapoy le dedicó un mensaje de despedida a través de su cuenta de Twitter, por lo que varios usuarios le recordaron los pleitos de antaño y la criticaron duramente, tachándola de hipócrita.

