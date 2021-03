La rutina de Toño Mauri en su camino a la recuperación

El actor es atendido por doctores y se hace chequeos regulares (Foto: Captura de pantalla)

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, ha estado en recuperación tras haber recibido un trasplante de pulmones y haber sido dado de alta. Ahora, el actor está teniendo todos los cuidados posibles.

En entrevista con el show matutino “Venga la Alegría”, el hijo del actor, Toño Mauri Jr. contó que su padre está muy motivado para recuperarse. Esto ha alegrado la dinámica de la familia.

“Va todo increíble, todo va rapidísimo. Él le está echando unas ganas increíbles, es increíble verlo. Gracias a Dios todo bien, sus chequeos van saliendo bien y nosotros estamos súper felices de estar juntos en familia”, declaró el joven.

Por lo pronto, los días del también cantante consisten en hacerse diversos estudios, hablar con sus médicos, tomar terapia y estar con su familia.

Mauri también asiste a fisioterapia (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

“Hay días que se tiene que hacer estudios de sangre o hablar con un doctor. Luego sigue la terapia física en el gimnasio, donde hace pesas para las piernas. En la casa comienza la convivencia familiar, donde nos sentamos a comer, nos quedamos horas platicando”, concluyó el hijo del ex integrante de Fresas con Crema.

Pero la recuperación no es lo único que lo ha motivado, ya que el actor está pensando en realizar futuros proyectos a lado de su hijo.

A mediados de febrero, el actor compartió con el portal Quién, que piensa que Dios le dejó sobrevivir para un propósito en la vida, por lo que ahora se dedicará a realizar contenido que le sirva a la sociedad.

“Toño, mi hijo, tiene una productora, Hippo, y quiero con él crear contenidos católicos y crear contenidos positivos a la sociedad. Tengo en puerta una serie, que empezamos a grabar en mayo, que se llama “Mariachis”, esta serie tiene como común buscar la unión familiar”, adelantó el intérprete.

La familia del actor disfruta su tiempo juntos (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO)

Por otra parte, también quiere compartir todo lo que vivió cuando se contagió, y cómo han vivido después del trasplante.

“Quiero hacer un documental y quiero hacer un testimonio. Con las imágenes que yo tengo para llevar a la gente desde el principio hasta hoy”, agregó.

Mauri Villariño, también narró de propia voz lo que sucedió desde que toda su familia se enfermó el año pasado, hasta los pensamientos que tuvo cuando ingresó al hospital.

“Este virus nos dio a toda mi familia, y en este caso, al que le dio más fuerte, fue a mí. En mi caso, atacó los pulmones. Yo entré al hospital pensando que quizá estaría máximo dos o tres días, pero me encontré con la realidad de pensar que cada día era el último durante ocho meses”, comenzó.

El actor está planeando hacer varios proyectos (Foto: Twitter@RIDNoticias)

El actor explicó que sin una ayuda como la del trasplante, él no hubiera podido salir adelante, por lo que rezó para poder volver a su familia.

“Lo que yo necesitaba era un trasplante de pulmones, porque sin eso yo ya no tenía ninguna solución. Fueron dos etapas, la etapa normal del COVID y ahora la etapa de trasplante. Solo le pedí a Dios que me ayudara porque yo quería ver a mis hijos, y sé que me escuchó porque tiene algo para mí que quiere que haga, que va relacionado a este testimonio”, aseveró.

Por lo pronto, el histrión aseguró que toda esta experiencia lo ha hecho valorar las cosas que podrían parecer mínimas. Aunado a esto, agradeció a su esposa Carla, por intentar ayudarlo desde donde pudo.

SEGUIR LEYENDO: