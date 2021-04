Murió el padre de Jesús Zavala, actor de “Club de Cuervos”

Jesús Zavala se despidió de su padre en redes sociales: "No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza" (Foto: Instagram /@jesuszavala_mx)

El actor Jesús Zavala, quien es conocido por interpretar el papel del asistente Hugo Sánchez en las series Club de Cuervos y el spin off La balada de Hugo Sánchez, lamentó la muerte de su padre, quien fue su ejemplo de vida, y utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje de despedida hasta el cielo.

Con una fotografía en la que comparte con él cuando era pequeño, le dedicó unas palabras a ese gran amigo que se adelantó en el viaje. “No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, cada minuto, no sé ni cómo poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos”, escribió.

La publicación recibió rápidamente miles de likes, así como algunos comentarios de aliento. Entre los famosos que reaccionaron y le dieron el pésame se encuentran personalidades como Marimar Vega, Miguel Rodarte, Jacqueline Bracamontes, Polo Morín, Roxana Castellanos o Mauricio Mancera.

“Mi Chucho adorado lamento profundamente la partida de Florencio tú PA... te quiero mucho mi Chucho... Mucha Fuerza para tu corazón”, le escribió Roxana. “Lo siento muchísimo. Tu papi un tipazo. Seguro estará pintando desde el cielo”, le dijo Bracamontes.

"Quedan esas charlas de horas, esos tequilas, esos viajes y todos los demás planes pendientes, espero seguir haciéndote sentir orgulloso", le dedicó Jesús Zavala a su padre (Foto: Instagram / @jesuszavala_mx)

Florencio Zavala trabajaba en la Etnia Studio Art como artista plástico, por lo que su hijo estaba orgulloso de su trabajo. En días recientes, incluso había presumido una visita de lujo al estudio. Con otra imagen, en donde aparece con su padre ya de adultos, Jesús Zavala destacó cuánto es que extrañará al ser que lo vio crecer.

“Realmente tuve al mejor, gracias por tu arte, por tu sabiduría y por siempre ser mi ejemplo, quedan esas charlas de horas, esos tequilas, esos viajes y todos los demás planes pendientes, espero seguir haciéndote sentir orgulloso, pinta en el cielo que desde acá te veo, te amo apá @florencio.zavala”, añadió a la publicación con emoticones de corazón.

Los detalles o las causas de la muerte de Florencio Zavala aún no se han dado a conocer por la familia del creador. Sin embargo, la última publicación que hizo en sus cuentas oficiales fue hace tres días, compartiendo un poco de su arte y pasión.

En el filme "Dime cuando tú", Zavala comparte créditos con Verónica Castro (Foto: EFE/Cinépolis Distribución)

El actor Jesús Zavala está de estreno, pues el filme que protagoniza Dime cuando tú se estrenó en las pantallas cinematográficas. De la mano del director Gerardo Gatica el actor da vida a Will, un joven introvertido que descubre una libreta que le dejó su abuelo después de morir en donde escribió una lista de cosas por hacer en un viaje desde Estados Unidos para conocer México, con la intención de volver a acercarlo a sus raíces con un toque de aventura.

El elenco lo completan José Carlos Ruiz, Héctor Bonilla, Ximena Romo, Verónica Castro, Gabriel Nuncio, Manolo Caro y Andrés Almeida. El proyecto –una comedia fresca- se trata del primer largometraje de Gerardo Gatica, quien ha trabajado como productor en películas como Ya no estoy aquí (2019), Solteras (2019) o Museo (2018).

“Es una película de gente real, vemos una película protagonizada por un chavo que no es el típico príncipe azul, al que le suceden las cosas por las que todos hemos pasado a la hora de tener esta inseguridad de cómo acercarse o con alguien que te gusta. Lo encantador de este personaje es que es muy real”, dijo Zavala a la agencia EFE.

SEGUIR LEYENDO: