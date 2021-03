“Por esto preferí no ver más a mi amado hijo”: Fernando Carrillo sube videos como prueba del maltrato hacia su primogénito

Fernando Carrillo acusa a su ex pareja de no poder ver a su primogénito (Foto: Instagram / @ferrcarrillo)

En medio de una disputa legal con su ex pareja Margiolis Ramos por la custodia de su hijo Ángel Gabriel, el actor Fernando Carrillo –quien hace pocos días se convirtió nuevamente en padre- utilizó sus redes sociales para subir videos como prueba de los maltratos hacia el niño nacido en 2008.

En lo que dice ser un último llamado para que su hijo sea enviado con él a Tulum, Carrillo subió polémicas grabaciones donde, en la mayoría de ellas, el menor aparece llorando. Margiolis incluso ha declarado que el venezolano tiene problemas con la ley en Estados Unidos producto de no pagar la pensión alimenticia que le ordenó una jueza.

“Esta es una triste historia por ahora. Por esto, preferí no ver más a mi amado hijo @angelgabrielcarrillo1. Nunca se quiere ir de mi lado y luego, lo quiebran y llenan de oscuridad al llegar a Miami”, inició el actor.

El venezolano puso sus reglas para darle dinero a la mamá de su hijo para la manutención (Foto: Instagram / @ferrcarrillo )

Antes de recibir cualquier tipo de crítica por mostrar las intimidades de su hijo, quien fuera parte de “Siempre te amaré” y “Sin miedo a la verdad” dijo que la exposición no es más que evidenciar los malos tratos que recibe por parte de su madre. “¿No creen que escuchar a su madre a diario en TV transmitiendo por zoom desde su pequeño apartamento, ya expone al niño a todo su odio, mentiras y manipulaciones?”.

Asimismo, reiteró que no pagará dinero hasta ver a Ángel Gabriel con algunas reglas que él mismo estableció: recibir una llamada diaria, vacaciones de verano, 5 mil dólares cada viaje que lo visite y no más televisión para Margiolis hablando de él. Acompañando a los videos, Carrillo puso una explicación a la situación en cada uno de ellos.

“Juzguen ustedes. 1er vídeo. no me quiero ir a Miami. 2do vídeo Primera visita al dentista en su vida en 10 años. Tenía los dientes con 3mm de sarro. ¿Por qué nunca lo llevaron al dentista? 3er vídeo escuchamos cómo le habla su mami cuando Ángel le dice querer quedarse en Malibú con papá. ¿Es ese el tono de tratar a un niño? 4to vídeo Un niño triste, confundido, pero diciendo lo que siente: “I hate her, and she doesn’t care about anything or me” (la odio, a ella no le importa nada ni yo) a lo que mi ex, una dama llamada Sabrina, lo guía con amor en no decir esas cosas”.

Con María Gabriela Rodríguez acaba de recibir a su segundo hijo (Foto: Instagram / @ferrcarrillo)

El actor pidió a sus fans seguir la cuenta de Instagram de su hijo con la intención de llegar a 10 mil seguidores y de esa forma darle fuerza, seguridad e independencia. Debido a que no lo dejan verlo, aseguró que es la forma que tiene de apoyarlo a seguir su sueño de ser actor.

“Siempre le doy amor y enseño a amar. Después de todo ese amor recibido, se va a Miami feliz, con el cabello platinado sin amoniacos, como él quería, para llegar feliz y ganador y brillando al colegio. Se sentía feliz y seguro. Apenas llegó, amando a papá y a Sabrina, miren la respuesta que la señora Margiolis le envía a la que hoy sube a sus redes como alguien a quien quería. Margiolis nunca querrá nada que sea bueno para Ángel Gabriel. Llevarlo a Disney es lo máximo para ella. Para la mamá de Ángel Gabriel, lo más importante es salir en la TV hablando mal del papá y que la vean todas sus amigas”, expresó al referirse a un chat en donde la mamá de su primogénito le pide a su expareja no llamarle hijo.

Recientemente, Fernando Carrillo se convirtió en padre de su segundo hijo, al que puso por nombre Milo. Junto a su esposa María Gabriela Rodríguez, 30 años menor que él, con quien se comprometió tres meses después de comenzar su relación, contrajo matrimonio en enero pasado.

