María Gabriela Rodríguez, esposa de Fernando Carrillo, mostró su cuerpo después de parto

María Gabriela Rodríguez, quien recientemente se casó con el venezolano Fernando Carrillo, mostró una fotografía de su embarazo en Instagram a una semana de haber tenido a quien sería el primer hijo de la pareja.

En la publicación, María Gabriela también compartió su experiencia siendo madre: “Vas a tener que pasar 24 horas en cama (incluso ir al baño en la cama); la vagina queda tan inflamada, que estás 3 o 4 días caminando como pingüino; la ropa interior desechable es lo más cómodo que existe en el mundo mundial”.

En mayo del 2020, la ex pareja de Catherine Fulop hizo público su compromiso con María Gabriela Rodríguez apenas tres meses después de haber empezado su noviazgo, lo que sorprendió a todas y todos sus seguidores.

María Gabriela, esposa de Fernando Carrillo, compartió cómo lucía su cuerpo antes del parto (Instagram: mgcandido)

A pesar de las críticas a la pareja, pues entre ellos existe una diferencia de edad de 30 años. En septiembre del 2020 Fernando compartió en sus redes sociales que estaban esperando un hijo: “Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí hoy y por venir. Gracias, amor de mi vida, Mamá Gaby, my love @mgdecandido por este hermoso y maravilloso regalo de vida”, escribió el venezolano en Instagram.

Así, María Gabriela Rodríguez, de 24 años, y Fernando Carrillo, de 55, se casaron el pasado 19 de enero por el registro civil con una discreta celebración en la costa caribeña de Tulum, en el estado de Yucatán. En el festejo, la novia ya lucía su panza de embarazada debajo de su vestido color beige.

Como habían adelantado al medio ¡Hola! Argentina, la pareja consolidó su compromiso de por vida en una boda chamánica con un pastor cristiano en la playa y rodeados de familia y amigos cercanos.

El bebé, de nombre Milo, nació el 10 de marzo en un parto natural. “Llegando @babymilocr. Gracias Dios amado por todas tus bendiciones. Que emoción. Gracias, esposa bella y amada por tanto amor. Lo mejor está por venir”, escribió Carrillo en su Instagram.

También María Gabriela compartió un emotivo mensaje tras la llegada del nuevo miembro de su familia: “Todos te estaban esperando, mi amor @babymilocr. Desde los animalitos más pequeños hasta la luna y las estrellas. Llegaste en el medio de una tormenta con la fuerza de mil mares. Aterrizaste con nosotros como un astronauta desde el espacio. Acompañado por la Luna y el Sol”, escribió.

Milo es el segundo hijo del también cantante, pues su pasada relación con Margiolis Ramos tuvo al pequeño Ángel Miguel Carrillo.

A pesar de la nueva familia que Fernando ha compartido hasta el cansancio, este enfrenta una demanda de pensión alimenticia que se prepara para convertirse también en la obtención de la custodia del niño por parte de su mamá.

Margiolis Ramos planea ampliar la demanda por pensión alimenticia y luchar por la custodia de su hijo (Foto: De primera mano)

Recientemente, Fernando dijo de Margiolis Ramos que “era una prostituta y se metía con muchos hombres”, su madre reportó que el niño había sufrido bullying en la escuela. “Yo llevo al niño al psicólogo, porque no sólo ha abusado de mí, ha abusado también del niño”, comentó Ramos para una entrevista con De primera mano.

Además, Margiolis también compartió que no ha tenido contacto con él. “La última vez me bloqueó, que fue cuando el niño llegó triste porque le dijeron eso en la escuela [que es una prostituta], le dijo mentiroso al niño y me dijo que de él no iba a tener un dólar”, compartió desde Miami, donde ella y su hijo residen.

Hace unos días, Fernando se vio envuelto en una polémica con el conductor Yordi Rosado, pues se especuló que con quien “había sido su peor entrevista” debido a que llegó drogado era el modelo venezolano. Sin embargo, Yordi desmintió el rumor.

