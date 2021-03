Un sangrado recurrente, una amenaza de aborto y piedras en la vesícula: las dificultades de Camila Fernández para convertirse en mamá

Camila Fernández está más feliz que nunca tras el nacimiento de su primera hija, Cayetana (Foto: camifdzoficial / Instagram)

Después de un tortuoso embarazo, Camila Fernández está más feliz que nunca tras el nacimiento de su primera hija, Cayetana, lo que llenó de alegría a una de las más importantes dinastías de la farándula mexicana.

La pequeña llegó a este mundo el pasado 14 de marzo después de aferrarse a la vida durante los primeros meses de gestación y es que aunque ahora todo es dicha en el hogar de Camila Fernández y Francisco Barba, este embarazo fue complicado de inicio a fin.

La cantante sufrió ante la posibilidad de un aborto provocado por el desprendimiento de planceta y antes del alumbramiento fue sometida a una operación en la vesícula.

Al inicio de marzo confesó en entrevista con Ventaneando que por varias semanas tuvo miedo de perder a su bebé: “Sangré por mucho tiempo, no me daban solución y yo ya no sabía qué pensar. Sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estamos mucho mejor”.

(Foto: captura de pantalla de Youtube)

Camila aseguró que el inicio de su embarazo fue complicado tras el desprendimiento de placenta, lo que la llevó a pasar noches y días de angustia en los que el sangrado no cesaba.

“De la nada comencé a sangrar muchísimo al rojo vivo. Fue un desprendimiento de placenta. Fueron dolores que me dieron como contracciones tempranas por las piedras en la vesícula y tuve la placenta baja”, describió después de afirmar que el nombre de su bebé significa “fuerte como una piedra”.

Las piedras en la vesícula fueron siempre un problema en el embarazo, confirmó a Ventaneando América Guinart, mamá de Camila Fernández. “La bronca con Cami es también que trae 8 piedras en la vesícula que le han causado mucho dolor”, comentó justo antes de convertirse en abuela por primera ocasión.

Justamente por esta razón fue intervenida tras convertirse en mamá a través de una cesárea, dijo Camila Fernández a la revista Hola!

Las dos operaciones el día del nacimiento de Cayetana no opacaron la grata noticia. “Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien’”, declaró para la publicación mexicana.

La cantante de 23 años confirmó su embarazo a inicios de febrero pasado, cuando también estrenó el tema Mi Luz, donde destaca su imagen presumiendo su abultado vientre adornado por flores y tonalidades lilas.

En aquella ocasión, explicó las razones por las que ocultó su embarazo, a pesar de que existieron los rumores sobre éste desde hace casi seis meses, cuando contrajo matrimonio con su esposo Francisco Barba.

Revelaron que decidieron guardar este momento porque durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones, por lo que no tenía un panorama esperanzador para la futura bebé.

Alejandro Fernández se mostró muy emocionado por convertirse en abuelo y respaldó a su hija en todo.

Alejandro Fernández se mostró muy emocionado por convertirse en abuelo y respaldó a su hija en todo. (Foto: Instagram de Camila Fernández)

“Es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”, escribió “El Potrillo” en sus redes sociales.

América Guinart también estuvo presente en el desarrollo de este embarazo y fue uno de los máximos apoyos para Camilia: “Si no hubiera sido por ella me voy más al hoyo. En esos momentos sí necesitas a alguien como mi mamá para que te venga a rescatar, me tocó tenerla como un ángel, que me ha ayudado en los peores momentos”.

SEGUIR LEYENDO: