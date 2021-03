“Sangré por mucho tiempo”: el dramático relato de Camila Fernández sobre el peligro en sus primeros meses de de embarazo

(Foto: captura de pantalla de Youtube)

Camila Fernández anunció el mes pasado que se convertirá en mamá por primera vez de una niña que lleva por nombre Cayetana y aunque la felicidad embarga a una de las familias más queridas en México, al inicio del embarazo temieron por la seguridad de la bebé y la misma hija de Alejandro Fernández.

La joven cantante abrió su corazón, y entre lágrimas, relató lo que sufrió por la amenaza de aborto que la mantuvo en cama durante los primeros cuatro meses.

“Sangré por mucho tiempo, no me daban solución y yo ya no sabía qué pensar. Sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estamos mucho mejor”, recordó la nieta de Vicente Fernández en entrevista para el programa Ventaneando.

Camila aseguró que el inicio de su embarazo fue complicado tras el desprendimiento de placenta, lo que la llevó a pasar noches y días de angustia en los que el sangrado no cesaba.





“De la nada comencé a sangrar muchísimo al rojo vivo. Fue un desprendimiento de placenta. Fueron dolores que me dieron como contracciones tempranas por las piedras en la vesícula y tuve la placenta baja”, describió después de afirmar que el nombre de su bebé significa “fuerte como una piedra”.

En aquella época, la joven se refugió en su madre América Guinart y la oración para encomendarse, junto a Cayetana, bajo el cuidado de la Virgen de Schoenstatt.

“Si no hubiera sido por ella me voy más al hoyo. En esos momentos sí necesitas a alguien como mi mamá para que te venga a rescatar, me tocó tenerla como un ángel, que me ha ayudado en los peores momentos”, aseguró sobre el dramática episodio de su vida.

Camila también tuvo el apoyo de su abuela, quien también sufrió varios abortos en su juventud.

Ya pasada la emergencia, uno de los más felices es Alejandro Fernández que amenazó con consentir a la niña mucho: “Me abrazó y me dijo que la iba a malcriar y es el abuelo más feliz del mundo”.



La cantante de 23 años confirmó su embarazo a inicios de febrero pasado, cuando también estrenó el tema Mi Luz, donde destaca su imagen presumiendo su abultado vientre adornado por flores y tonalidades lilas.

“Llevas contigo mi luz y yo te guiaré”, es una de las frases más repetidas por la cantante a lo largo de la emotiva canción, que en tan sólo unas horas ha sido visualizada 10.347 veces.

Camila Fernández plasmó en Mi Luz sus sentimientos por su bebita que nacerá en abril próximo y cómo espera que sea su relación por el resto de sus días.

En aquella ocasión, explicó las razones por las que ocultó su embarazo, a pesar de que existieron los rumores sobre este desde hace casi seis meses, cuando contrajo matrimonio con su esposo Francisco Barba.

Revelaron que decidieron guardar este momento porque durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones, por lo que no tenía un panorama esperanzador para la futura bebé.

“Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones”, agregó.

Destacó su agradecimiento a Dios por permitirle a su bebé y a ella convertirse en madre e hija y la felicidad que existe en su hogar y familia por la llegada de esta nueva integrante de la dinastía Fernández.

