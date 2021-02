Camila Fernández mostró la primera foto de su embarazo y reveló el nombre de su hija

Camila Fernández mostró a través de una publicación en Instagram, la primera foto de su embarazo (Foto: Instagram@camifdzoficial)

Camila Fernández mostró a través de una publicación en Instagram la primera foto de su embarazo y añadió: “Tu primera foto cuando me enteré que venías a nuestras vidas. Cayetana, te amamos con todo nuestro corazón y te esperamos con ansias locas. Cayetana: fuerte como piedra y protectora”. Sin embargo, el nombre de la próxima nieta de El Potrillo se dio a conocer desde ayer en una exclusiva publicada por la revista ¡HOLA!, pues el intérprete de música regional comentó que, durante la tarde, vería por primera vez el ultrasonido de la bebé.

“Justo hoy me voy a ir a ver a Cayetana, se llama la niña, y voy a ir a verla por primera vez en el eco”, comentó Alejandro Fernández durante la exclusiva. A inicios del mes de febrero, cuando hicieron público el embarazo de Camila, el primogénito del Vicente Fernández escribió un emotivo sobre el nacimiento de su próxima nieta a través de Instagram.

Alejandro Fernández comentó, durante una exclusiva con revisa ¡HOLA!, el nombre de su nieta (Foto: Instagram/ @camifdzoficial)

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta vez no será la excepción”, señaló El Potrillo.

Además, aprovechó la ocasión para felicitar a su hija Camila y recalcó que “no puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”. Algunos famosos que felicitaron a Alejandro Fernández fueron: Alejandro Sanz y Maribel Guardia, así como la cantante Elan y la conductora de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan.

"El Potrillo" felicitó a su hija a través de un emotivo mensaje en Instagram (Foto: Instagram/ @alexoficial)

Sin embargo, el embarazo de Camila Fernández se mantuvo oculto desde hace casi siete meses, luego de la realización de su fastuosa boda en el estado de Jalisco en la que, la familia Fernández, fue criticada debido a la celebración del matrimonio pese a la pandemia por COVID-19. También hubo especulaciones sobre el motivo por el cual la hija de El Potrillo contrajo matrimonio con Francisco Barba, con quien llevaba una relación de tan solo nueve meses.

Por su parte, la actriz y conductora Aylín Mujica confirmó en Suelta la Sopa, la existencia de un embarazo y dijo: “Sí, es una realidad, Camila Fernández está embarazada. Me enteré por una buena fuente del pueblo, como digo yo. Está embarazada señores, sí, sí”. Sin embargo, la cantante y nieta de Vicente Fernández, confirmó los rumores sobre su embarazo y el tiempo de gestación hasta el mes de febrero durante una exclusiva para la revista ¡HOLA!

Camila Fernández expresó las razones por las que no había compartido públicamente la noticia de su embarazo (Foto: Instagram/ @camifdzoficial)

El mismo día que se publicó la entrevista con ¡HOLA!, Camila Fernández posteó una fotografía en donde está en silla de ruedas y agregó un texto donde reveló las razones sobre porque no había hecho pública la noticia de su embarazo.

“La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena. Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones”, agregó la cantante de 23 años en su cuenta de Instagram.

