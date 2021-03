De Daniel Bisogno a Verónica Castro: qué famosos han sido castigados por Televisa y TV Azteca

Daniel Bisogno, Verónica Castro y Alfredo Adame (Foto: Infobae/Instagram@vrocastroficial/@alfredoadameoficial)

Para algunos presentadores de televisión y actores, su paso por esta o aquella televisora no siempre fue un paseo en jardín. Algunos de ellos han sido fuertemente castigados por diversas razones. Algunos por un malentendido dentro de la empresa, por gusto de terceros o por verdaderos errores cometidos por quienes son víctimas de sanción.

Estas son algunas celebridades que han debido responder a la furia y a la desaprobación de televisoras como Televisa, Tv Azteca e incluso de Grupo Imagen.

Daniel Bisogno llamó "bruja malcogid*" a Javier Ceriani en plena cadena nacional (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Daniel Bisogno vs. Javier Ceriani

Fue a finales de 2020 que Daniel Bisogno protagonizó un escándalo. En una transmisión en vivo de Ventaneando, sus compañeros de conducción y él expresaron su disgusto al saber que Chisme No Like, un programa de espectáculos en YouTube, obtuvo la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Si bien sus críticas al programa fueron directas y se caracterizaron por demeritar el trabajo hecho en su competencia, Bisogno sorprendió a todos cuando hizo un ataque directo contra Javier Ceriani, conductor de dicha producción web. Así expresó que Javier era un “Pobre diablo que no da una. Tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da...”.

Las consecuencias no se hicieron esperar. De buenas a primeras se desplegó todo un trabajo de investigación por parte de Ceriani y su compañera Elisa Beristain para destapar varios secretos oscuros del presentador de Tv Azteca.

Daniel Bisogno sostuvo en Twitter sus insultos contra Ceriani (Captura: Twitter)

Pero también la televisora del Ajusco tomó cartas en el asunto: luego del programa donde emitió sus ataques contra Ceriani, el también llamado “Muñe” ya no aparecería en los programas restantes del año y tampoco en buena parte de los de enero de 2021. No dieron explicaciones en el programa y tampoco desde los altos ejecutivos de Tv Azteca.

Llegó a creerse que había sido despedido del programa, pero volvió poco antes de la celebración por los 25 años de Ventaneando. Eso sí, en las primeras transmisiones tras su regreso fue obvio para todos que debía lidiar con una actitud evasiva e indiferente por parte de Pati Chapoy. De hecho, Alex Kaffie afirmó hace unos días que el castigo de Bisogno no terminó hasta hace poco cuando por fin le dejaron hacer menciones publicitarias.

Javier Ceriani no dudó en salir en defensa de su Elisa Beristain cuando Gustavo Adolfo Infante la llamó "gorda mugrosa" (Foto: Imagen TV - Despierta America - Javier Ceriani / IG)

Gustavo Adolfo Infante insultó a Elisa Beristain

En noviembre de 2020 el conductor de De Primera Mano fue invitado a un programa en Internet donde lo entrevistaron sobre su carrera como periodista de espectáculos. Sin embargo, lo único que todos los internautas recordaron de esa transmisión fue cómo Gustavo Adolfo estalló contra los conductores de Chisme No Like.

No era la primera vez que el presentador de Sale el sol soltaba comentarios hirientes o despectivos contra el conductor argentino, pero destacó cómo se refirió de Elisa Beristain cuando la llamó “gorda mugrosa”. Desde ese momento desató la ira de usuarios de Internet, así como la indignación de los propios conductores del programa web.

Si bien de disculpó de manera directa con Beristain, Gustavo Adolfo Infante reiteró su rechazo hacia su compañero Javier Ceriani (Captura: Archivo)

Fue tal la demanda para que Gustavo Adolfo Infante compensara a la conductora mexicana por sus comentarios fuera de lugar, que tuvo que subir un video en su propio canal de YouTube en el que le daba disculpas públicas a Elisa Beristain y se retractaba por haberla insultado.

Aseguró que, si se refirió de semejante forma de ella, fue porque en ese preciso momento estaba enojado con Ceriani, con quien supuestamente estaba en una conversación de chat discutiendo. Y si bien ya no se ha vuelto a referir a Beristain en sus ataques contra Chisme No Like, hasta la fecha Gustavo Adolfo Infante reitera su aversión hacia el conductor radicado en Los Ángeles.

Atala Sarmiento nunca ha querido explicar de manera profunda los problemas a los que se enfrentó en la última fase de su conducción en Ventaneando, pero mucha gente del medio ha entendido que el principal problema fue Pati Chapoy (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

Atala Sarmiento expulsada de Ventaneando

La exconductora del programa de espectáculos estuvo desde 2006 hasta 2014. Luego sería repentinamente sacada del mismo y desde entonces surgirían muchos rumores sobre su despido.

Uno de los más fuertes es que Sarmiento fue vista en Televisa en medio de negociaciones y eso no fue del agrado de Pati Chapoy, de quien se sabe de sobra que mantiene pleito jurado con la televisora de la familia Azcárraga desde siempre. Incluso Atala llegó a explicar que no se debió a otra más que a un desacuerdo que tuvieron a la hora de actualizar su contrato.

Nadie esperaba ver a Atala Sarmiento de nueva cuenta en Ventaneando (Captura: Tv Azteca)

No obstante, en agosto del año pasado, a través de sus historias de Instagram, la columnista de El Heraldo de México habló un poco al respecto y mencionó no sólo los ataques que recibió por parte de compañeros como Daniel Bisogno, sino que comentó que ya ni siquiera era opción para Tv Azteca: “No, allí no puedo trabajar yo. El famoso ‘veto’ que le llaman jaja”, escribió en esa ocasión.

Si bien en estas mismas preguntas explicó que no volvería a ninguna televisora, destacó que a finales de enero de 2021 estuvo presente para la celebración de los 25 años de Ventaneando. Aunque luego de eso ya no ha habido mención alguna sobre un posible regreso a Tv Azteca.

Desde que fue vetado de Televisa, Alfredo Adame no ha dudado en señalar a Andrea Legarreta como la responsable (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Alfredo Adame fuera de Televisa

Maxine Woodside anunciaría en su programa de radio que Alfredo Adame, una personalidad emblemática de la televisión, había sido vetado de Televisa luego de 30 años de carrera para la empresa. Los motivos, de acuerdo con palabras de la presentadora de espectáculos, fue por haber ido al canal competencia.

En esa ocasión, Woodside mencionó: “Este actor se enteró que la empresa lo tiene bloqueado por haber acudido al programa El club de Eva de Tv Azteca donde fue invitado a principios de año (2018 en ese entonces)”.

Poco después Alfredo Adame, cuando se recuperó del golpe de saberse despedido de Televisa, no dudó en buscar culpables. En varias ocasiones ha señalado a Andrea Legarreta, su antigua compañera de conducción en Hoy. De acuerdo con el también actor en entrevista para el canal de YouTube de Eden Dorantes, la actual presentadora estrella del matutino “se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidiando”.

Maxine Woodside fue la primera periodista en decir que Alfredo Adame había sido bloqueado de Televisa (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Según Adame, Legarreta nunca pudo sacarlo del programa porque “yo era el consentido, era el caballo de batalla, era uno de los que más rating metía, porque era de los que más billete metía y porque era de los consentidos de Televisa”. No obstante, eso cambió cuando se metió otro ejecutivo que la apoyó.

Al parecer el malentendido se dio cuando “no quise dar el 20 por ciento de mis contratos que tenía, entonces el ejecutivo del cual depende eso, que es su negocito, agarró y me puso el dedo encima”. En la actualidad no se sabe mucho de qué ha hecho profesionalmente Alfredo Adame.

Verónica Castro ha procurado ser discreta con su vida privada, en especial con aquellas partes que podrían generar polémica (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Verónica Castro sacada por trabajar en otro país

En 1982 la gran actriz fue invitada a Argentina para protagonizar unos cuantos melodramas. Producto de esto surgió la novela Verónica: el rostro del amor. Debido al buen recibimiento, la también cantante aceptó participar unos cuantos proyectos más como Cara a cara, Yolanda Luján y Amor prohibido.

Sin embargo, tal parece ser que esto no fue del agrado de los altos ejecutivos de Televisa. De lo anterior es que decidieran sacar a Castro de la televisora por un tiempo y el veto para ella inició en el mismo año donde estuvo en su primera novela argentina hasta 1987 cuando volvió para protagonizar Rosa salvaje, uno de sus más grandes éxitos.

Hay algunos rumores de que tuvo otro pleito con Televisa a raíz de la confesión de Yolanda Andrade donde aseguró que mantuvo una relación amorosa con la actriz (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

Así, y hasta 2009, Verónica Castro tendría algunas participaciones en la empresa de la familia Azcárraga hasta que finalmente las relaciones parecieron enfriarse. De hecho, en 2019 corrieron fuertes rumores de que Verónica fue nuevamente vetada y está vez tendría las puertas cerradas definitivamente.

Uno de los más escuchados es que Televisa prefirió desentenderse de Verónica a raíz del escándalo que se generó cuando Yolanda Andrade reveló que se casó en secreto con ella y que mantuvieron una relación amorosa.

Lucía Méndez es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana (Foto: Instagram)

Lucía Méndez y el malentendido con Telemundo

La actriz originaria de Guanajuato tuvo una carrera brillante desde sus inicios. Uno de los papeles donde es más recordada es por su protagónico en El extraño retorno de Diana Salazar en 1988. En la cumbre de su carrera fue invitada a participar en un proyecto de Telemundo.

La misma Lucía explicó hace muchos años, para el extinto programa La Oreja, que obtuvo el permiso de Televisa para actuar en la telenovela de otra empresa. Así es como se fue a Estados Unidos para tomar un papel estelar en Marianela en 1992.

Por ese entonces Televisa tenía planes de comprar a la televisora; no obstante, al final no pudo conseguir a Telemundo, sino a Unicable y la primera mencionada terminó relacionándose con la competencia de los Azcárraga: Tv Azteca. Fue entonces que después retransmitieron la telenovela de Lucía en canales de la televisora de Ajusco.

Lucía Méndez volvió a Televisa en 2000 luego de casi 10 años de veto (Foto: Archivo)

Lo anterior orilló a los ejecutivos de Televisa a reconsiderar el permiso dado a Lucía Méndez y optaron por vetarla de su televisora durante casi 10 años hasta que, en el 2000, fue invitada para participar en la producción de Televisa de Golpe bajo.

Desde entonces la relación entre la actriz y su empresa ha parecido más estable a pesar de la indignación que le produjo haber sido castigada por la propia televisora que la avaló para ir a probar suerte en Estados Unidos.

Myriam reapareció en las pantallas de TV Azteca, empresa a la que señaló hace años por tenerla vetada (IG: myriammontecruz_)

Myriam Montemayor y su veto en Tv Azteca

La cantante fue la ganadora de la primera generación del reality show de música, La Academia. No obstante, luego de aquel empujón que tuvo para disparar su carrera como intérprete, ya no tuvo tanta atención como otros tantos de sus compañeros de generación (o de otras).

Sin saber gran cosa de lo que había sido de la talentosa cantante, los seguidores del programa de talentos se enteraron en 2015 que, en realidad, Myriam estaba vetada de la televisora del Grupo Salinas. Luego de que saliera la noticia de que otro ex-académico, Carlos Rivera, había firmado contrato con Televisa, el productor Ricardo Romagnoli tuiteó al respecto.

Al parecer Romagnoli señaló que en Tv Azteca no existen los vetos y que todos son libres de irse por la puerta grande puesto que el talento debía ser una cosa libre. No obstante, estos comentarios enfurecieron a la ex-académica, quien rápidamente señaló “Decir que el veto no existe para quienes lo padecemos es una broma de muy mal gusto; si no fuera así, otra cosa sería”.

Myriam dio una entrevista al programa "En sus batallas" de TV Azteca (Captura: Archivo)

En su momento se le unió Jolette, alumna de la cuarta generación del reality show, a las críticas contra Tv Azteca y aseguró que también tenía su carrera bloqueada desde hace 10 años. Si bien ni Myriam ni Jolette dieron más detalles al respecto, quedó marcado en su cuenta de Twitter que no era querida en su empresa.

O al menos hasta hace poco. Apenas en septiembre de 2020 Myriam volvió a aparecer en los canales de la televisora del Ajusco para el programa En sus batallas. En dicha transmisión habló de los momentos difíciles tanto de su vida personal como los de su carrera. Ahí sólo aseveró que ha sido una cantante independiente desde hace 18 años.

