“Me bloquearon en Televisa por Andrea Legarreta”: Alfredo Adame acusó a la presentadora de “Hoy”

El actor Alfredo Adame culpó a la presentadora Andrea Legarreta de su falta de trabajo en Televisa.

“Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una es Andrea Legarreta”, aseguró a su salida de Televisa, en una entrevista con varios medios de comunicación que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes. “Otra es que no quise dar el 20 por ciento de mis contratos que tenía, entonces el ejecutivo del cual depende eso, que es su negocito, agarró y me puso el dedo encima”.

Luego Adame comenzó a enumerar algunos de los logros en su carrera. “Soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene y posiblemente en el mundo soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene porque Televisa fue la productora preponderante de telenovelas durante 60 años. Soy el modelo que a nivel mundial más comerciales ha tenido al aire, tengo un Récord Guinness y soy uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tiene”, explicó Alfredo antes de mencionar a los otros que cuentan con esa marca: Silvia Pinal, Xavier López “Chabelo”, Jorge Ortiz de Pinedo, Joaquín López Dóriga y Pati Chapoy.

El actor insistió que tanto la presentadora de Hoy como el ejecutivo que le pidió un porcentaje de sus comisiones fueron clave para que dejara de tener trabajo en Televisa.

Alfredo Adame ha hablado en varias ocasiones contra Andrea Legarreta (Foto: YouTube)

“Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidiando, cosa que nunca me hizo nada porque yo era el consentido, era el caballo de batalla, era uno de los que más rating metía, porque era de los que más billete metía y porque era de los consentidos de Televisa y no me pudieron hacer nada”, sentenció.

“Pero después vino un ejecutivo por ahí que su negocio es llevarse un porcentaje de los contratos que tienen los actores con empresas y cuando me hablaron y me dijeron 'pues dice este ejecutivo que le tienes que dar el 20 por ciento’ ... de ahí me quitaron el programa de Todo mundo cree que se sabe, me mandaron a telenovelas de bateador emergente, pero todavía no nace el hijo de la ch*ngada que me quite el trabajo de las manos y le quite el pan de la boca a mis hijos”.

Adame recordó que cuando decidió hacer carrera en la política en Televisa “me vetaron y bloquearon”, pero ahora sigue teniendo las puertas abiertas y constantemente se presenta en diversos programas de la empresa, “sigo siendo el rey del rating”.

Alfredo Adame ha enfrentado varios escándalos (Foto: Instagram / alfredoadameoficial)

En la charla con los reporteros, Adame enfatizó cómo sigue vigente tanto en televisión, medios impresos y redes sociales. “Tres veces al día salgo en las noticias de Google, ahí estoy... estoy en todos los reportajes... soy ¿cómo dicen? trending topic, yo le llamo ‘el rey del rating’”.

Incluso hizo referencia al éxito que ha tenido para enviar saludos y mentadas a quienes le paguen cierta cantidad.

El pasado julio enfrentó una polémica por abandonar el programa de Laura Bozzo tras una fuerte discusión con la presentadora

“Eso se llama ser el rey del rating, trending topic. Todos los días estoy en tres noticieros de espectáculos, estoy en dos revistas, bueno la semana pasada fui portada en TvyNovelas ayer fui portada en TV Notas, salgo en cinco noticias diarias, ¿ustedes creen que me enorgullece? no, yo soy un hombre pacífico, lo que menos quiero es eso, pero me necesitan toda esta bola de muertos de hambre para poder tragar”.

