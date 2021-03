“Si alguien está loco eres tú”: Javier Ceriani respondió contundente a las críticas de Gustavo Adolfo Infante con el Escorpión Dorado

Foto: Imagen TV - Despierta America - Javier Ceriani / IG.

Javier Ceriani y Elisa Beristain no se quedaron callados. Los conductores de Chisme No Like! respondieron a las críticas que recibieron de parte de Gustavo Adolfo Infante y al que calificaron de “mentiroso” y que “no está a su nivel”.

El nuevo enfrentamiento entre los periodistas comenzó luego de que el conductor de El Minuto que Cambió mi Destino atacó de lleno a los presentadores en una entrevista que le hizo Alex Montiel bajo su personaje de Escorpión Dorado.

“Ese cuate está loco. ¡Quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas! Está bien pendej*”, comentó Gustavo Adolfo Infante al inicio de su intervención.

También recordó el pleito que Javier Ceriani sostuvo a finales de 2020 con Daniel Bisogno cuando el segundo le llamó, en cadena nacional, “bruja malcogid*”: “¿No ves que de repente agarró a Bisogno? Entonces decía ‘¡A ver, Benjamín Salinas, Ricardo Salinas! ¡O me piden perdón o los voy a...!’. ¡No mam*s! ¡Se han de haber cagad* de la risa Benjamín Salinas y Ricardo Salinas!”.

Infante destacó el conflicto que tuvo hace un tiempo con Elisa Beristain cuando se refirió a ella como “gorda mugrosa” y por esta situación le tuvo que pedir una disculpa pública. “Okay, cometí un error y le ofrezco una disculpa, pero ella sí dice ‘El p*nche enano!’, ¡refiriéndose a mí! (...) Ella sí puede insultar a quien sea y no pasa nada. También las mujeres abusan”, declaró en el canal de Alex Montiel.

Estos comentarios provocaron la furia de Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes respondieron esta tarde desde Chisme No Like! Primero conversaron con el Escorpión Dorado y en tono de burla, descalificaron la labor de su colega mexicano.

“No está a mi nivel”, dijo Ceriani al inicio de la conversación. Mientras que Beristain pidió no volver a darle voz a personajes similares porque bajan la aceptación porque es un “mentiroso”.

“Que tan cabr*n soy que hago que hasta Gustavo Adolfo Infante se vea medianamente entretenido”, añadió el Escorpión Dorado.

Tras concluir esta entrevista burlona, Javier Ceriani y Elisa Beristain retomaron los ataques contra Gustavo Adolfo Infante.

162

“Gracias a Dios nunca vamos a ser amigos. Gracias a Dios soy actor y tengo sensibilidad y soy artista más allá de periodista. Y gracias a Dios jamás vamos a tener la misma carrera, porque la mía está limpia y la tuya asquerosamente sucia, porque yo hago un periodismo blanco, limpio y tú haces un periodismo mafioso. Si alguien está loco eres tú“, respondió contundente Javier Ceriani al inició de su defensa.

El presentador argentino criticó varias de las participaciones de Gustavo Adolfo Infante con varias personalidades de la farándula mexicana y además dijo que no revelaría sus trapitos sucios, porque estos podrían afectar por completo su vida personal, especialmente su matrimonio.

Tanto Javier Ceriani como Elisa Beristain defendieron su trabajo y la mayoría de las notas exclusivas que han presentado en Chisme No Like! por su canal de YouTube y Chisme en Vivo en Estrella TV.

“Tus comentarios de que le hablamos a tus jefes y a los ejecutivos habla de lo perdido que estás en el mapa del espectáculo, quedaste obsoleto, en la ruta. Se te pinchó el cerebro y quedaste varado en el costado. No te diste cuenta que el mundo avanzó, todos avanzamos menos tú. Claro que nos escuchas, tú qué sabes si tengo conversaciones con tu jefe”, dijo Ceriani antes de presumir algunas de sus amagos a ejecutivos de Imagen Televisión y TV Azteca.

“Nos están escuchando, claro que nos escuchan todos los ejecutuvos, porque estamos marcando una nueva era en el periodimo”, sentenció sobre los descansos de imagen que tuvieron Daniel Bisogno y el mismo Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: