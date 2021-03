TV Azteca ya perdonó a Daniel Bisogno: le habrían levantado el “castigo” tras pleito con Javier Ceriani

Daniel Bisogno y Javier Ceriani protagonizaron un pleito en el gremio de periodistas de espectáculos a finales de 2020 (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Es difícil olvidar cómo es que Daniel Bisogno cerró su 2020. En medio de la polémica contra el conductor argentino, Javier Ceriani, su ausencia forzada de Ventaneando y varios dimes y diretes sobre sanciones contra “El Muñe”, la situación del presentador de espectáculos parecía cada vez más confusa e incierta. Y es que sus comentarios despectivos tuvieron fuertes repercusiones hasta los altos ejecutivos de Tv Azteca.

Fue el 9 de diciembre de 2020 que durante la transmisión en vivo del programa de espectáculos cuando estalló una bomba: Marjorie de Sousa estrenaba galán luego de una tormentosa separación con Julián Gil; sin embargo, había fuertes rumores de que el nuevo novio de Marjorie seguía casado con otra mujer. La cosa es que el problema no se originó por la noticia como tal, sino con quién tuvo la exclusiva de esta cobertura. Ese fue el programa de YouTube, Chisme No Like.

Ventaneando tuvo que conformarse con presentar la información luego de una entrevista que la transmisión de Internet tuvo con la pareja de la actriz, pero a la hora de comentar al respecto, ninguno de los conductores del programa de 25 años de emisión pareció contento. Uno de los comentarios que destacaron fue el de Pedro Sola, quien sugirió que pudieron dar el anunció a una transmisión mucho más importante y grande como Ventaneando y no a un programa chico de la web.

Daniel Bisogno fue forzado a no aparecer en el programa "Ventaneando" por poco más de un mes luego de insultar a Ceriani (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Pero fue entonces que Daniel Bisogno, en plena cadena nacional, no tuvo pelos en la lengua e insultó a Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like: “Pobre diablo que no da una. Tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da...”. Luego de tales palabras, todos en el foro parecieron sorprendidos por su franqueza, mas no imaginaban cómo este comentario repercutiría tanto para El Muñe como para la televisora.

Al día siguiente de haberse expresado así, Daniel no apareció en el foto de Ventaneando y de ahí los seguidores del programa tuvieron que esperar hasta casi mediados de enero pasado para volver a ver al pupilo de Pati Chapoy. En medio de ese lapso hubo muchos rumores alrededor del conductor, desde que sería despedido, como que le estaba costando caro a Tv Azteca la indiscreción que tuvo.

Javier Ceriani, por su parte, exigió en varias ocasiones que se tomaran cartas en el asunto. Al saber de lo dicho por Daniel Bisogno, señaló que sus comentarios le parecían misóginos y tachó al Muñe de “gay homofóbico” por no admitir su “verdadera” orientación sexual. Al final, el equipo de Chisme No Like desató todo un trabajo de investigación para sacar secretos oscuros del presentador de Ventaneando. De dicho esfuerzo, revelaron el caso de un joven mucho menor con el que Bisogno mantuvo una aventura mientras estaba casado con Cristina Riva Palacio.

Daniel Bisogno sostuvo en Twitter sus insultos contra Ceriani (Captura: Twitter)

No obstante, luego del regreso a la televisión de Daniel Bisogno y de que volviera a ser activo en redes sociales, el problema entre los conductores de espectáculos pareció enfriarse. Incluso Ceriani tardó en reaccionar al retorno del Muñe. Sus únicos comentarios fueron que le dio “huev*” su regreso y que desaprovecharon una gran oportunidad para hacer todo un show que atrajera a la gente, casi al estilo “Hollywood”.

De ahí no hubo grandes cambios: Bisogno seguía dando sus típicos comentarios de broma, sufrió la frialdad e indiferencia de Chapoy en sus primeros días y pudo estar presente durante la celebración de los 25 años de Ventaneando. Eso sí, hubo un detalle en específico que quizá era un viso de que el castigo contra Daniel continuaba: no aparecía durante las menciones publicitarias dentro del programa.

Es por ello que Alex Kaffie, en su columna para El Heraldo de México, señaló un cambio positivo para el conductor del programa de Tv Azteca. Así, escribió que “El jueves TV Azteca dio por terminado el correctivo que le venía aplicando a Daniel Bisogno desde principios de año. Sí, la televisora del Ajusco había ordenado que no se le permitiera hacer menciones publicitarias dentro de Ventaneando (hecho que le significaba una entrada menos de dinero)”.

En Twitter hubo gente que aseguró que Pati Chapoy estaba ignorando a Bisogno cuando este regresó luego de su castigo (Captura: Twitter)

Al parecer por fin abrieron el espacio a Bisogno, pues que “Afortunadamente para él la sanción finalizó y el viernes volvió a anunciar sartenes con revestimiento de jade”. Del resto no se sabe nada más y ya no ha vuelto a hacer mención de Ceriani en sus redes sociales y mucho menos dentro de la producción de Paty Chapoy.

