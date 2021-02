“Payasita” y “verdulera”: el pleito de Niurka con Javier Ceriani y Elisa Beristain

Desde hace unos días los conductores del programa de Internet revelaron detalles escabrosos de Niurka y una exempleada suya (Foto: Facebook@chismenolikeoficial/Cuartoscuro)

Hace unos días Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa de YouTube Chisme No Like, revelaron que Niurka cometió maltrato laboral en contra de una trabajadora doméstica que prestó servicio a la vedette durante más de 15 años. Parte de las pruebas incluyeron una entrevista con María Elisa, la exempleada junto con audios donde la celebridad la insultaba.

Ceriani y Beristain, en esa ocasión, exhortaron a Niurka para que recapacitara y llegara a un acuerdo con su antigua empleada. Poco después, Niurka habló al respecto. Si bien la mayoría de sus comentarios mordaces fueron en contra de su extrabajadora, en algún momento arremetió en contra de los conductores de espectáculo: “Y Ceriani y (Elisa) están haciendo su trabajo. Están comiendo, están tragando y están sobreviviendo a la pandemia. Y le pagaron a esta mujer para que hiciera estas declaraciones y pues... también ella ya ganó su parte y todos felices”.

Niurka no dejó de insultar a su antigua empleada y de llamarla difamadora (Foto: Instagram de Niurka Marcos)

A su vez, Niurka sugirió que Elisa Beristain se fue de un reality show por temor a la cubana, quien estaba por participar: “Ella no quiso entrar a Rica, famosa, latina porque le dio c*lo... y en mi temporada”.

Los conductores, indignados, quisieron responder primero a lo que consideraron un insulto para Elisa. Si bien la presentadora confirmó que le tiene miedo a Niurka, aseguró que mucha otra gente se lo tiene también, pero por lo atrevida que la vedette puede ser: “No tienes freno en la vida y vas y dices cualquier barbaridad de quien sea”.

Beristain aseguró que le tiene miedo a Niurka, pero por hablar mal de la gente todo el tiempo (IG: elisaberistain)

Al mismo tiempo, Beristein se jactó de que Niurka se tome la molestia de hablar sobre su programa con otros medios: “El que nos menciones nos ayuda mucho, porque tú siempre nos das mucho número porque eres una payasita y nos ayuda mucho, aunque digas cac* de nosotros. No pasa nada. No nos agüitamos. Pero dijiste algo muy delicado: que le pagamos a María Inés”.

De ahí Elisa refirió a su propia condición como ciudadana estadounidense y mexicana: “Yo como mexicana viviendo en Estados Unidos siempre tengo mucho cuidado para que los nativos de este país, tanto los blancos como los nativos americanos, no hablen de los extranjeros. Me comporto muy bien, (...) pero también soy ciudadana mexicana. Me siento muy mal que una extranjera en México como tú le hagas esto a una persona de servicio. Debe tener una indemnización”.

A ello Ceriani finalmente intervino para coincidir con el comentario de su compañera para después decir que el no cumplir con dicha indemnización es “ser una verdulera”. Se defendió y argumentó que, en efecto, tanto él como Elisa estaban haciendo su trabajo como periodistas y que no necesitan hablar “mierd* de la gente” para llamar la atención. Del mismo modo, destacó e hizo hincapié que, por ética laboral, no pueden ayudar monetariamente a la exempleada de Niurka mientras seguían la “investigación”.

La polémica entre los conductores de espectáculos surgió cuando el programa de Ceriani obtuvo una exclusiva que pareció importante para los de Ventaneando (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

No es la primera vez que los conductores del polémico programa de chismes entran en conflicto con personajes de la farándula. No hay que olvidar que hace unos meses tuvieron problemas con Daniel Bisogno, uno de los conductores de Ventaneando. En esa ocasión, la producción de Internet obtuvo una exclusiva respecto al nuevo romance de Marjorie de Sousa.

En esa ocasión, tanto Pedro Sola como Bisogno se mostraron molestos de que un programa como Chisme No Like obtuviera la nota en lugar de que los involucrados buscaran a la transmisión de Tv Azteca para dar la información. Así, Daniel comenzó a soltar insultos en contra de Javier Ceriani.

Javier Ceriani tachó a Bisogno de misógino (Foto: Instagram de Javier Ceriani)

Entre ellos dijo “(Es un) pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. A raíz de esto, el también llamado “Muñeco” fue duramente criticado en redes.

Pero también Ceriani aprovechó para devolverle el insulto, ya que no tardó en llamarlo “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

