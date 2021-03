“Te has tenido que comer tus palabras”: Elisa Beristain y Javier Ceriani respondieron a los ataques de Gustavo Adolfo Infante y Alex Kaffie

Los conductores de "Chisme No Like" no se quedaron callados ante los insultos y críticas de los presentadores de "Sale el sol" (Foto: Cuartoscuro/Facebook@chismenolikeoficial/Instagram@kaffievillano)

Alex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante usaron su espacio en televisión para hablar de la regulación en redes sociales y YouTube sobre el contenido compartido. No obstante, los dos periodistas de espectáculo criticaron duramente a quienes crean el mismo, especialmente si es sobre información de la farándula. Dados sus mordaces comentarios (y hasta burlas), Javier Ceriani y Elisa Beristain, de Chisme No Like, respondieron.

En Sale el sol, mientras hablaban del caso de la youtuber, Yosstop, que fue acusada por el cargo de pornografía infantil, todos los conductores de la sección de espectáculos coincidieron que la polémica generada por la influencer podría servir de parteaguas para comenzar a regular el material que se difunde en redes sociales. Sin embargo, más que centrarse en la nota, tanto Alex Kaffie como Gustavo Adolfo Infante aprovecharon para dar su opinión respecto a los youtubers y a los periodistas que tienen programas en la plataforma.

El primero en soltar sus comentarios fuertes fue Alex Kaffie. En un principio habló de lo descuidados que eran algunos de los creadores de contenido en el sitio de videos, sin dejar de soltar insultos: “Primero deberían de lavarse el hocico muchos de los que están en YouTube”, expresó. “Porque ahora dicen tanta miseria, de verdad. Pero primero deberían de lavarse el hocico y el esmegma que les produce el aparato reproductor”.

Alex Kaffie aseguró que los youtubers muchas veces dicen "mucha miseria" (Captura: YouTube Imagen Entretenimiento)

A ello prosiguió Gustavo Adolfo y fue quien inició el ataque contra los programas de espectáculos en YouTube: “Hay cada fulanete en los medios de comunicación, básicamente en YouTube, que hacen cyberbullying de manera abierta, que amenazan de manera abierta: ‘¡Y ahora me piden perdón o si no Televisa, Tv Azteca, Grupo Imagen van a...!’. ¿Tú, imbécil, quién eres como para pedir que las televisoras, los ejecutivos y los dueños de las empresas les pidan perdón? ¡Locos de atar!”.

Lo último dicho por el también conductor de De Primera Mano ya era un viso al programa de Chisme No Like. Sin embargo, quien reafirmó tal ataque a la transmisión de Internet fue Alex Kaffie al insinuar que no daban créditos al trabajo de otros medios: “Mucho haragán también que hacen sus programas de YouTube con tus notas, con las mías, con las tuyas, con las de Sale el sol y con las de todos los demás programas. Entonces nada más repiten y se roban todo el material. Monetizan a costillas de todo el mundo”.

Así, Javier Ceriani y Elisa Beristain tuvieron que responder no sólo por su programa, sino por el de otros que hubiera en el universo de la plataforma de videos. La conductora mexicana fue la primera en saltar: “A ver, espérate, ¿quiénes somos? Para empezar, somos la brújula del espectáculo”. De ahí refirió a un par de investigaciones exclusivas que hicieron en su programa que trataron de ser demeritadas por Infante y después fueron aceptadas y referidas por otros medios. “Ahora te has tenido que comer tus palabras como supositorio y metértelas en el cucufacto”.

Uno de los tantos incidentes donde han involucrado al programa de Internet fue cuando Daniel Bisogno insultó en televisión a Javier Ceriani (Foto: Archivo)

Javier Ceriani, por su parte, quiso destacar que si ellos exigen disculpas de las televisoras es porque los dueños de éstas “sí escuchan”. Recordó el incidente de Daniel Bisogno donde lo sacaron por mes y medio de Ventaneando por hablar mal de Ceriani y su programa; también de la disculpa pública que tuvo que hacer el propio Gustavo Adolfo para Elisa Beristain por llamarla gorda. Aseveró que sólo piden respeto y que el bullying no lo comenten ellos, sino los que tienen espacio en la televisión.

“Lo que pasa es que ustedes usan las televisoras para decir ‘fake news’, lavar la imagen y decir cosas inapropiadas”, manifestó Javier. “Entonces sí, las televisoras escuchan, por eso le hablamos a los jefes, porque los mediocres, los que están en el medio, son los que hacen que los ejecutivos corran riesgo económico por tener un anormal en la pantalla hablando cosas que no deben. Como tú no deberías estar en Sale el sol”.

Sobre Kaffie, por principio de cuentas cuestionaron por qué, si hace un trabajo “bueno” en otros medios, tiene que cambiar su forma de ser cuando está al lado de Gustavo Adolfo Infante. Elisa Beristain recordó la disculpa pública que el periodista de espectáculos tuvo que hacer a Lucía Méndez por daño a la moral. De ahí aclaró un pequeño incidente donde Chisme No Like no puso créditos a contenido original de Kaffie y reiteraron sus disculpas por el error.

Beristain le quiso recordar a Gustavo Adolfo Infante cuando tuvo que pedirle disculpas públicas por llamarla gorda (IG: elisaberistain)

Sin embargo, también quiso dejar en claro que, aunque a veces refieren a otros medios para sus propias notas, señaló que “creo que quien ha llevado las noticias en los últimos seis meses somos nosotros. (...) No te llenes la boca diciendo barbaridades (Kaffie)”.

