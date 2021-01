Javier Ceriani reaccionó al regreso de Daniel Bisogno a “Ventaneando” y tundió a Pati Chapoy

Daniel Bisogno y Javier Ceriani (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Tal parece que el conflicto entre Javier Ceriani y Daniel Bisogno perdió fuerza. Tras el regreso del conductor mexicano a Ventaneando, el presentador de Chisme No Like! tardó en reaccionar y aseguró que le “dio hueva” cómo fue abordado el tema por TV Azteca y Pati Chapoy.

Para Javier Ceriani, el comportamiento de Chapoy al ignorar el conflicto con Daniel Bisogno por llamarlo “¡Bruja mal cog*da!”, es el “daño más grande que le están haciendo a México como sociedad”.

El periodista argentino calificó a Ventaneando como “una cuna de lobos, donde nadie se quiere, generado por la anfitriona Pati Chapoy”.

Aseguró que dentro del legendario programa existe silencio, censura, oscuridad, frialdad, lo que según Ceriani, podría ser avalado por ex conductores, como Atala Sarmiento, Juan José Origel, Mónica Garza o Martha Figueroa.

(Foto: Instagram de Javier Ceriani)

El conductor de Chisme No Like! y Chisme en Vivo fue más allá e indicó que el regreso de Daniel Bisogno le provocó pereza.

“Me dio huev*. Dije qué industria del espectáculo en la televisión en México tan pedorr*. Qué atraso dinosaúrico que no se haya hablado nada, que falta de respeto al público, a las redes sociales, al nuevo mundo, que esta gente con esa frialdad no hayan dicho nada. Qué falta de espectáculo”, dijo sobre la primera aparición de Daniel Bisogno, después de un mes de ausencia.

Aseguró que la televisora desaprovechó este suceso, ya que pudieron hacer una campaña para recibir con bombo y paltillo al querido “Muñe”, como también se le conoce.

“Yo hubiera hecho una campaña, una promoción con ‘Regresa Bisogno’. Hubiera generado una expectativa con el elenco y después entra Bisogno. Qué falta de espectáculo, Pati, qué falta de entretenimiento, te falta Hollywood, te falta glomour, te falta vida. Estás matando al espectáculo, porque la gente quiere emociones y eso fue la demostración de lo que no hay que hacer”, añadió.

Elisa Beristain evidenció lo que otros televidentes notaron desde ayer por la tarde y es que Pati Chapoy se dirigió de manera desangelada hacia su pupilo desde hace más de 20 años, lo que causó gran controversia.

Ahora sí, completamente en vivo, Daniel Bisogno volvió a Ventaneando (TW: @ventaneandouno)

Daniel Bisogno se presentó después de un mes de ausencia en el foro de Ventaneando. En las redes sociales se presentó la fotografía del elenco del pasado lunes y causó gran alegría entre los seguidores del también actor del Cuarentenorio Cómico.

Durante la emisión, el también locutor hizo sus chistes habituales, pero muchos fueron presentados con más cautela ante la situación que vivió tras enfrascarse en un pleito con Javier Ceriani.

Lo que llamó mucho la atención fue el comportamiento que tuvo Pati Chapoy, quien durante toda la emisión se mostró distante y hasta irritada ante los comentarios de Bisogno.

La presencia de Daniel Bisogno ocurre en la semana de festejo para Ventaneando y es que el próximo 25 de enero celebran sus 25 años al aire.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like! y Ventaneando comenzó el mes pasado cuando el conductor mexicano hizo duros comentarios hacia el periodista argentino: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”.

Daniel Bisogno y Paty Chapoy (Foto: Instagram@bisognodaniel)

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

Ante el escándalo, la imagen de Bisogno fue descansada en el programa de espectáculos y se rumoró que pudo tratarse de un despido o un fuerte castigo sin goce de sueldo dentro de la televisora del Ajusco.

