Daniel Bisogno y su “reaparición” en Ventaneando tras el escándalo con Javier Ceriani

Dos semanas después de haber desatado un escándalo por insultar al aire al presentador Javier Ceriani, Daniel Bisogno reapareció en el programa Ventaneando.

“El Muñe” formó parte del especial navideño de la emisión de TV Azteca, aunque algunas versiones señalaron desde hace días que el programa se grabó antes de que el conductor se viera envuelto en una nueva polémica. De hecho, esta semana Pati Chapoy ha compartido en Twitter varias imágenes desde la playa, por lo que se entendería que está de vacaciones.

En el especial, Bisogno compartió la mesa con sus compañeros: Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente, así como con las invitadas Aída Cuevas y Margarita Gralia.

Aída Cuevas le cantó “Las Mañanitas” a Margarita Gralía, pues la actriz cumplió años el 23 de diciembre. De hecho, en la emisión también estuvo invitado el esposo de la actriz, Ariel Blanco.

Daniel Bisogno volvió a "Ventaneando", aunque en un especial que ya habría estado grabado (IG: ventaneandouno)

Bisogno estuvo bastante activo bromeando con el resto de los acompañantes, y en Twitter le enviaron varios mensajes celebrando su regreso al programa.

Desde la polémica con Ceriani, Bisogno no estaba presente en la pantalla de la emisión y de hecho se especuló con su posible salida de Azteca.

Diversas versiones apuntaron a que Bisogno podría ser despedido y que, de entrada, estaba castigado hasta el próximo año.

También se dijo que el especial navideño estaba grabado desde días antes del escándalo y por ello, pese al castigo, Bisogno estaría de “regreso” en Ventaneando.

Pati Chapoy, Mhoni Vidente y Daniel Bisogno (Foto: Archivo)

Mhoni Vidente aseguró hace unos días que no será Daniel quien salga del programa, sino Pati Chapoy.

Por ahora, lo cierto es que Bisogno ha mantenido un bajo perfil en sus redes sociales y no se sabe cuándo será su regreso oficial al programa.

Su escándalo se desató el pasado 9 de diciembre, cuando insultó a Javier Ceriani.

Daniel no ocultó su molestia ante el hecho de que el actual novio de Marjorie de Sousa haya buscado al integrante de Chisme No Like para darle detalles en exclusiva de su romance.

Así que Bisogno arremetió: “pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Sus comentarios de inmediato causaron revuelo en Twitter, pero lejos de desistir, Bisogno mantuvo sus palabras y en un mensaje en la red social escribió: “Y mil veces lo diré a un ser tan asqueroso y con tan asquerosa ética como esa pinch* bruja mal cog*da”.

La respuesta de Ceriani no se hizo esperar y además de exigir una disculpa pública, destapó supuestos detalles de la vida íntima de Bisogno y se lanzó contra Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y Alberto Ciurana, el presidente de programación de la televisora.

Según Jorge Carbajal, en su programa En Shock, los dichos de Ceriani podrían costarle una demanda por parte de la empresa. “Todo el equipo legal está analizando la posibilidad de demandar a Javier Ceriani y Elisa Beristain e incluso al programa Chisme No Like! porque según ellos fue muy delicado lo que trató Javier y Elisa el día que le contestaron a Bisogno, que hablaron sobre Ricardo Salinas Pliego y Alberto Ciurana y sobre el hijo de Ricardo Salinas, y de Pati Chapoy, obviamente”.

En medio de todas las versiones, por ahora, la de este especial navideño ha sido la única aparición del presentador en Ventaneando desde aquel 9 de diciembre.

Faltará por ver si ya el próximo enero se reintegra a la emisión en la que se hizo famoso y que, por cierto, está por cumplir 25 años.

