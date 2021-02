Javier Ceriani ahora se lanzó contra Addis Tuñón, compañera de Gustavo Adolfo Infante

Foto: Imagen TV - Despierta America - Javier Ceriani / IG.

La furia se volvió a apoderar del periodista Javier Ceriani, quien ahora se lanzó en contra de su colega Addis Tuñón y el programa mexicano de espectáculos, De Primera Mano.

El periodista argentino expresó su molestia en las cuentas oficiales de Chisme No Like!, donde aseguró que Tuñón difundió una información falsa sobre su persona en la emisión de Imagen Televisión.

En De Primera Mano comentaban la controversia surgida entre “Rey Grupero” y el médico cirujano Juan José Duque, que ha sido acusado por más de una paciente de malas prácticas, pero hacia el final de este corte informativo, Addis Tuñón resaltó que se interpusieron órdenes de restricción hacia el youtuber novio de Cynthia Klitbo y cuatro más, una de ellas para Javier Ceriani.

“Se ha dado a conocer que recibe esta orden de restricción el ‘Rey Grupero’ con su nombre real, pero no es la única persona que obtiene o será notificada con una restricción. Tengo los nombres y son los siguientes: Carolina Carbajal, William José Díaz Márquez, Michelle García y Javier Ceriani, tendrán una orden de restricción por parte del doctor y no podrán hablar de él”, resaltó la comunicadora que sustituyó a Michelle Ruvalcaba en el programa de espectáculos.

Tuñón añadió que las cuatro personas mencionadas ya habían recibido la notificación por parte de las autoridades correspondientes, según le confirmó el equipo legal del médico cirujano Juan José Duque.

Esta declaración desató el enojo de Javier Ceriani, quien por la noche utilizó las cuentas oficiales de Chisme No Like! para “desmentir todas las difamaciones y mentiras que siempre están propiciando en ese programa”.

El presentador argentino aseguró que por los comentarios de Addis Tuñón se cayó parte de la investigación que realiza en contra del doctor venezolano, acusado de inyectar polímeros a sus pacientes.

“Todo esto ha provocado que dos testigos importantes de nuestra investigación tengan miedo por tu comentario, por haber dicho Javier Ceriani dentro del Grupo Imagen y de ese programa que preside ese señor que está descontrolado y alterado... a partir de ahí se está obstruyendo los testigos que teníamos, ahora no quieren hablar y tienen miedo por culpa de Addis Tuñón”, comentó el titular del programa transmitido por YouTube.

“Para mí, en los Estados Unidos, es obstrucción a la investigación periodística”, dijo contundente.

Ceriani exigió una disculpa pública por parte de Addis Tuñón y que aclare que él no busca extorsionar al médico cirujano Juan José Duque, a quien investigan desde hace varios meses porque ya tenían un testimonio previo a los expuestos recientemente.

“Si no le piden mañana que me pida disculpas y se retracte de que yo no fui notificado, que no tengo nada que ver con extorsión ni tengo nada que ver con restricción y que no se puede censurar a un periodista en los Estados Unidos, Grupo Imagen se va a meter en un problema grave, porque es de una plataforma de información a otra plataforma de información, donde juega la palabra censura”, aseguró contundente el compañero de Elisa Beristain.

Aprovechó este espacio para desligarse de los intentos del “Rey Grupero” en contra del médico cirujano y reiteró que no existen procesos en su contra.

“No se puede investigar a un perodista que te investiga. Vuelvo a repetir, no fui notificado, no tengo orden de restricción, no la puedo tener porque vivo y soy ciudadano americano y tengo libertad de expresión. Creo que no tienen idea de lo que es la libertad periodística en ese país (México), ojalá la tenga toda Latinoamérica un día”, destacó.

Javier Ceriani reiteró que continuará con su investigación, porque tiene testimonios en contra del médico cirujano Juan José Duque.

Hasta el momento ni Addis Tuñón o Gustavo Adolfo Infante han respondido a la furiosa crítica de Javier Ceriani, quien ya ha demostrado en más de una ocasión su inconformidad en contra del conductor titular de De Primera Mano.

