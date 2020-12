“Un ser tan asqueroso, bruja mal cog*da”: Daniel Bisogno arremetió en “Ventaneando” contra Javier Ceriani

El presentador Daniel Bisogno estalló la tarde de este miércoles, tanto en Ventaneando como en Twitter, en contra del conductor argentino Javier Ceriani, integrante del programa de YouTube Chisme No Like.

Resulta que en la emisión de TV Azteca hicieron referencia a la información sobre el nuevo novio de la actriz Marjorie de Sousa.

Fue Ceriani quien, en Chisme No Like, destapó detalles sobre la presunta relación entre Marjorie y el empresario mexicano Vicente Uribe, pues incluso aseguró que ya viven juntos en Acapulco.

Cierta confusión se dio porque en un principio se decía que el empresario aún estaba casado, pero fue el propio Uribe quien contactó a Ceriani para mostrarle pruebas de que ya estaba divorciado desde antes de iniciar su romance con Marjorie.

En Ventaneando, al parecer, no agrado el despliegue de información del programa de YouTube.

Pati Chapoy y Pedro Sola cuestionaron porqué el empresario había buscado un medio como ése cuando podía contárselo directamente a un programa como Ventaneando, sugiriendo que la emisión de Azteca es más grande e importante.

Fue entonces cuando Bisogno se lanzó con todo en contra de Ceriani y terminó llamándolo “pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”, lo que de inmediato causó revuelo en Twitter.

Usuarios de la red aplaudieron y criticaron la manera en que Bisogno se expresó en televisión abierta contra el presentador argentino, pero lejos de arrepentirse, en el mismo medio el conductor reafirmó su postura.

Un tuitero escribió: “La televisión basura de @AztecaUNO permitiendo que @DaniBisogno diga a @JavierCeriani #BrujaMalCogida a nivel nacional en @VentaneandoUno @ChapoyPati @RicardoBSalinas #SeñalSinValor @elisaberistain”, a lo que Bisogno respondió:

“Y mil veces lo diré a un ser tan asqueroso y con tan asquerosa ética como esa pinch* bruja mal cog*da”.

Hasta ahora ni Javier Ceriani ni su compañera en Chisme No Like, Elisa Beristain, han hecho comentarios en sus redes sociales respecto de lo dicho por Bisogno.

Para los integrantes del programa de YouTube no es nueva la polémica.

Apenas hace unas semanas Beristain tuvo un cruce de declaraciones con Gustavo Adolfo Infante luego de que éste la llamara “gorda mugrosa”.

Elisa y Ceriani lamentaron que el periodista se expresara así de una mujer, lo que le trajo bastantes críticas al integrante de De Primera Mano.

El asunto escaló de tal manera que Infante salió a disculparse con Elisa.

En el caso de Bisogno, no es nuevo que el presentador de Ventaneando dirija duras palabras a algún personaje.

Apenas hace unos días criticó duramente a Lupita Jones por el escándalo al interior de Mexicana Universal, además de asegurar que la ex Miss Universo mexicana es una “ardida”, señaló: “En resumen: pinch* vieja. Porque te voy a decir lo que pasa, o sea tú no puedes salir y hablar mal de algo que tú supuestamente construiste”.

Esta semana también criticó la manera de hablar inglés de Paulina Rubio y hace unos meses le tiró con todo a Chiquis Rivera por su obesidad.

En la emisión del pasado 30 de septiembre los presentadores de Ventaneando comentaron la reacción de Chiquis a su nominación al Latin Grammy, pues se mostró ante sus seguidores en redes en medio del llanto.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, dijo Bisogno, quien luego trató de matizar, aunque no muy convencido. “es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

