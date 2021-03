La foto de Lolita Ayala que la convirtió en tendencia de Twitter

Lolita Ayala presenta su propia marca (Foto: Cuartoscuro)

Después de que Lolita Ayala apareciera en la portada de la revista Elle, en su edición mexicana, la presentadora mexicana ha figurado con frecuencia en las redes sociales.

En aquella ocasión, Lolita Ayala compartió la portada con el mensaje “Gracias por permitirme seguir cerca de ustedes”, que fue bien recibido por los internautas.

Y la tarde del jueves 4 de marzo subió a su perfil de Twitter una fotografía en donde posó usando su propia mercancía.

“Hola, ¿qué tal?”, escribió desde su cuenta.

La imagen de Lolita que se volvió tendencia

La imagen se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios reconocieron su labor para promocionar su marca de ropa.

“Lolita Ayala, la tía cool que todos tenemos, al querer imponer modas y caer bien a los chavos”, escribió un usuario.

“Después de que salió en Elle, para mí Lolita pasó a ser Looklita Ayala”, agregó otro.

A pesar de la buena respuesta por parte de los internautas, no faltaron los comentarios negativos en donde le mencionaron que ya era muy grande para ese tipo de publicaciones.

“No por favor. Señora @LolitaAyalaN yo la admiro por su trabajo periodístico y de locución, así mismo como parte aguas en la superación femenina y la igualdad de género, pero esto que usted está haciendo rompe ese esquema. Hay momentos que hay que retirarse con dignidad de los escenarios”, compartió un usuario.

Lolita Ayala se convirtió en la porta de ELLE (Foto: Twitter)

“No haga el ridículo, hay edad para todo”, agregó otro usuario.

Fue a finales del 2020, cuando la periodista anunció la venta de su “playera de Phil Barrera” en su tienda en línea. A partir de ahí comenzó a anunciar más mercancía: camisetas de Phar, Texas, de Phil Barrera y algunas con su conocida frase “Ya se fue”.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Lolita Ayala explicó el motivo por el que sacó esta línea de ropa y accesorios y agregó que fue idea de su hija.

“Sabiendo la situación de Sólo Por Ayudar y de que todas las fundaciones están igual, mi hija tuvo la idea de sacar estas playeras, sudaderas y algunos artículos con mi foto y, bueno, ahora anda circulando lo de Phil Barrera”, contó en el programa.

Lolita Ayala es la fundadora de la organización Sólo Por Ayudar, que tuvo su origen en 1985 como una forma de apoyar a los damnificados del sismo en México del mismo año.

Lolita Ayala periodista (Foto: Cuartoscuro)

Desde entonces, la fundación se ha dedicado a distintas causas; sin embargo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Sólo Por Ayudar ha dejado de recibir donativos y apoyo en general.

Con la intención de recibir donativos decidieron aprovechar su propio meme de “Ya se fue”. El primer artículo agotado de la tienda en línea fue el cubrebocas con la misma frase.

Desde que compartió los artículos de su marca, la presentadora reiteró que no tenía sentido ofenderse por las burlas que recibió.

“Ni modo que me enojara. Además, es algo que nos pasa a todos: tener una flema, ¿verdad? Claro que a ellos... bueno, al público le cayó en gracia que no se iba y que no se iba, hasta que tomé un vasito de agua y dije ‘Ya se fue’”.

A tan solo una semana desde que sacó sus cubrebocas, ya están agotados en la tienda en línea de la ex-conductora (Captura: Instagram @lolitaayala_n)

Lolita Ayala es una presentadora retirada, comenzó en el periodismo en la agencia de noticias Notimex. En 1987 asumió la dirección de Muchas Noticias, que con el tiempo se convirtió en El Noticiero Televisa con Lolita Ayala, conocido por presentar a la periodista acompañada de una rosa.

SEGUIR LEYENDO: