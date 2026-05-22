Colombia

Turista hongkonesa en Colombia señala similitud de plata tradicional nacional y asiática y desata polémica: “Crecí comiendo esto”

Una joven compara el tamal colombiano con el zongzi cantonés mientras come en un restaurante. El video muestra el tamal envuelto en hoja, su relleno y una porción de papas. La persona reflexiona sobre las similitudes entre ambas preparaciones, incluyendo la yema de huevo como ingrediente. El contenido se presenta en un formato de comentario personal para redes sociales - crédito ira_no_esta_enoja /Tiktok

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

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La visita a Colombia de la influencer hongkonesa Ira generó gran interés en redes sociales al comparar el tamal colombiano con el zongzi, un plato tradicional de la gastronomía cantonesa.

Ira, ciudadana proveniente de Hong Kong, que está turistiando en Colombia, relató que, tras recorrer el país, notó similitudes entre ambos alimentos, lo que desató debate entre seguidores de diferentes nacionalidades. “¿Por qué el tamal es literalmente lo mismo que una comida cantonesa muy típica que se llama zongzi?”, preguntó Ira, en su cuenta de Tiktok, @ira_no_esta_enoja.

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Desde la perspectiva de la creadora de contenido, aunque existen diferencias en los ingredientes y la preparación, ambos platos comparten métodos y tradiciones.

El tamal colombiano se elabora con masa de maíz, carnes y guisos característicos, envuelto en hojas de plátano; el zongzi utiliza arroz glutinoso acompañado de rellenos típicos de Cantón, como panceta, hongos y yema de huevo de pato salada, todo ello envuelto en hojas de bambú.

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El interés surgió tras las observaciones de una popular influencer, que identificó elementos en común en la preparación y consumo de estos alimentos emblemáticos de distintas regiones del mundo - crédito Visuales IA / captura de pantalla @ira_no_esta_enoja / X
El interés surgió tras las observaciones de una popular influencer, que identificó elementos en común en la preparación y consumo de estos alimentos emblemáticos de distintas regiones del mundo - crédito Visuales IA / captura de pantalla @ira_no_esta_enoja / X

Además, el método de armado y cocción varía: el tamal colombiano se consume habitualmente en festividades y la vida cotidiana del país, mientras que el zongzi está estrechamente ligado a la fiesta del Bote del Dragón (Duanwu) en China, donde cobra un significado ritual.

Ira, nacida en Hong Kong y residente en Londres, documentó en su cuenta oficial de Tiktok, su experiencia al probar el tamal local. Explicó que durante su infancia el zongzi era habitual en su dieta y que, al degustar el tamal colombiano, y agregó: “Crecí comiendo esto. Incluso tiene yema de huevo”.

La publicación de Ira en plataformas digitales generó respuestas de internautas tanto colombianos como extranjeros. Algunos usuarios destacaron la convergencia culinaria entre el zongzi y el tamal tolimense, señalando ingredientes comunes en ambas regiones.

Otros destacaron el origen indígena del tamal colombiano y su popularidad creciente en Latinoamérica, donde es valorado como alimento ceremonial y de fácil transporte.

Similitudes entre el tamal colombiano y el zongzi

Tanto el tamal colombiano como el zongzi se preparan envolviendo un relleno compacto en hojas —hojas de plátano en el caso del tamal, hojas de bambú en el zongzi— y cociéndolo durante varias horas.

Vista superior de un zongzi en forma triangular a la izquierda y un tamal colombiano rectangular a la derecha, ambos envueltos en hojas y sobre madera.
La comparación difundida por la visitante internacional llevó a un análisis detallado sobre ingredientes, métodos de preparación y la carga simbólica de cada plato - crédito Visuales IA

Ambos emplean ingredientes como carnes, arroz o masa de maíz y especias, obteniendo tras la cocción una textura húmeda y sabores complejos. Con frecuencia, se añade yema de huevo o huevo cocido para aportar mayor textura y sabor al plato.

Diferencias entre el tamal colombiano y el zongzi

Las diferencias principales radican en la base y los rellenos: el tamal colombiano utiliza masa de maíz acompañada de carnes guisadas y verduras, mientras que el zongzi emplea arroz glutinoso con ingredientes distintivos de Cantón, como panceta, hongos y yema de huevo de pato salada.

El método de envoltura difiere: el tamal se arma con hojas de plátano, el zongzi con hojas de bambú cerradas con hilos, formando triángulos o pirámides. Además, el zongzi requiere remojar el arroz y las hojas varias horas, y luego se cocina de dos a tres horas para reforzar su aroma vegetal.

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