Por una buena causa, Lolita Ayala lanzó ropa y cubrebocas alusivos al meme de “Ya se fue”

Lolita Ayala es una periodista mexicana con más de 45 años de experiencia. Trabajó en varios noticieros y hasta colaboró con Jacobo Zabludovsky, además de que fue presentadora de uno de los programas de noticias del mediodía más importantes de México por muchos años. Sin embargo, quizá la conductora no sea tan recordada por su larga trayectoria como por un video de no más de 30 segundos donde su armoniosa voz pareció poseída.

En YouTube está el video donde, al hablar del caso de un mexicano en Pharr, Texas, Estados Unidos, que llevaba drogas en su automóvil, Lolita Ayala comenzó a tener problemas para hablar a causa de una flema que no encontró mejor momento para darle molestias que en plena transmisión del programa. De ahí que surgieran muchas frases memorables, no tanto por las palabras que dijo, sino por la voz ronca de la presentadora.

A años de aquel incidente, Lolita Ayala sigue siendo recordada por internautas por dicho evento. No obstante, a diferencia de muchas celebridades, la periodista no sólo ha visto con humor todos los memes, tuits y videos dedicados a sus “Phil Barrera” y “Ya se fue”, sino que le encontró un beneficio incluso monetario, pero con buena causa.

También hace varias referencias a "Phil Barrera" (Captura: Instagram @lolitaayala_n)

Fue a finales del año pasado que la presentadora retirada, a través de su cuenta de Twitter, anunció la venta de su “playera de Phil Barrera” ya estaba a la venta en su tienda en línea. De ahí comenzó a salir más mercancía: playeras de Pharr, Texas, de Phil Barrera de nuevo y, más importante, su célebre frase “Ya se fue”.

Pero hay un objetivo detrás de esa comercialización. En entrevista para De Primera Mano, Lolita Ayala explicó el motivo por el que sacó esta línea de ropa y accesorios. Su hija fue quien vino con la idea: “Sabiendo la situación de Sólo Por Ayudar y de que todas las fundaciones están igual, (mi hija) tuvo la idea de sacar estas playeras, sudaderas y algunos artículos con mi foto y, bueno, ahora anda circulando lo de Phil Barrera”.

Lolita Ayala es la fundadora de la organización Sólo Por Ayudar, que tuvo su origen en 1985 como forma de apoyo a los damnificados del sismo en México de dicho año. Desde entonces, la fundación se ha dedicado a causas varias; sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, Sólo Por Ayudar ha dejado de recibir donativos y apoyo en general. Ante tal situación, decidieron aprovechar su propio meme.

A tan solo una semana desde que sacó sus cubrebocas, ya están agotados en la tienda en línea de la ex-conductora (Captura: Instagram @lolitaayala_n)

De hecho, en la tienda en línea de Lolita Ayala, puede notarse que el primer artículo agotado son sus cubrebocas que llevan la inscripción “Ya se fue”. “Acaba de sacar precisamente el cubrebocas”, explicó. “Un cubrebocas magnífico que te protege perfectamente bien”.

De nueva cuenta, Lolita reiteró que no tenía sentido ofenderse por las burlas que recibió gracias a ese incidente de su programa: “Ni modo que me enojara. Además, es algo que nos pasa a todos: tener una flema, ¿verdad? Claro que a ellos... bueno, al público le cayó en gracia que no se iba y que no se iba, hasta que tomé un vasito de agua y dije ‘Ya se fue’”.

La idea es que, con los fondos que recaude con esta línea de ropa y accesorios, Ayala pueda seguir con el avance de diferentes programas de su fundación que era para apoyo para trasplantes de riñón y en contra del cáncer. “Por esa parte qué padre, ¿verdad?”, expresó. “Sobre todo si es para ayudar. Yo para eso he usado y uso mi fama (porque la gente me conoce): para ayudar. ¡Así que ayúdenme, público querido!”.

Lolita Ayala pidió a la gente que la ayudaran con su fundación Sólo Por Ayudar (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Ayala invitó a sus fans y a toda aquella persona que quiera apoyarla a que compren alguna de sus playeras, pues, dijo, no hay forma más “maravillosa” de mostrarle cariño para ella que ayudándola. Para Lolita sería prueba de que todavía la quieren y la aceptan.

