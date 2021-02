“Anda con puros políticos”: Lyn May calificó a Carmen Salinas de elitista por menospreciar su amistad

Lyn May aseguró que Carmen Salinas ya no le habla por codearse solamente con políticos de alta esfera (Foto: Cuartoscuro)

Este martes 16 de febrero se difundió en las redes sociales la información falsa de que Lyn May había perdido la vida, noticia que se viralizó y causó la conmoción del público, quien comenzó a lamentar la muerte de la famosa vedette acapulqueña de ascendencia china. Y es que la fake new relataba que la bailarina había padecido graves problemas de salud que la habían mantenido postrada en cama desencadenando finalmente su muerte.

Ante la alarma de sus seguidores, Lyn alzó la voz y aseguró que se encontraba saludable, desmintiendo el rumor que se expandió por en las redes sociales e incluso dejó entrever que Carmen Salinas había sido la responsable de iniciar el desafortunado rumor.

Fue en una entrevista para el programa De primera mano donde la famosa bailarina expresó que su estado de salud es óptimo y que actualmente se encuentra a la espera de que le llamen por teléfono las autoridades para que acuda a vacunarse con la fórmula contra el COVID-19.

Tras procedimientos estéticos realizados en su juventud, Lyn May aseguró que ahora ya se acepta tal como está (IG: lyn_may_)

Y es que el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la artista de 69 años le dijo que “Carmen Salinas le echó a los reporteros encima”.

“Estoy perfectamente bien, haciendo ejercicio para bajar la panza, digo para que no me salga”, aseguró vía telefónica.

May aseguró sentirse divertida, aunque contrariada, por el hecho de que existan personas que se tomen la tarea de esparcir rumores falsos sobre su vida mientras ella se encuentra tranquilamente disfrutando de su estancia en Acapulco al lado de la familia.

“La gente que no me quiere, ya sabes que dice lo que les da la gana, pero a mí me da risa porque yo ando aquí corriendo en la playa, disfrutando a mi madre, a mis hermanos, a mi familia y esperando que me llamen para la vacuna”, expresó la artista.

Lyn May se encuentra disfrutando a su familia en el puerto de Acapulco (Foto: Netflix)

Para la famosa bailarina exótica, la presunta responsable de haber iniciado las habladurías en relación a su comentada muerte fue Carmen Salinas, de quien comentó que aunque la quiere mucho por la amistad que las ha unido a través de las décadas, desde que incursionó en la política y fue nombrada diputada plurinominal, ésta habría cambiado mucho su forma de ser, al grado de considerarla “elitista”.

“Yo quiero mucho a Carmen Salinas, pero tú sabes que a veces de repente te desconoce, yo tengo muchos años de estar con ella, de quererla mucho, yo la admiraba antes muchísimo, pensaba que era la mejor cómica de México, no sabes cómo la admiraba y la sigo admirando, pero es muy difícil: cuando se metió a la política que fue ya senadora o diputada, quiere ser Presidenta de la República y eso, ha cambiado mucho. Es elitista, ya Lyn May... ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa”, aseguró.

“Estoy muy buenota, ustedes saben que tengo una cinturita, unas caderotas unas chichotas, estoy perfectamente bien”, bromeó sobre su estado de salud.

Aseguró que Carmen Salinas se ha vuelto elitista y que ya no se acerca a ella como antes (Foto: Instagram @carmensalinasI

Hace unos días, la también actriz nacida en 1952 recordó las vicisitudes que sufrió en su juventud cuando, en la búsqueda por una mejora en su estado físico, recurrió a algunos tratamientos estéticos en el rostro que la perjudicaron gravemente, hecho por el que incluso se deprimió por un tiempo.

“Abusan porque una es joven, porque una es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé. O sean, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno; ellas, por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, pero no lo es”, recordó la famosa en una entrevista para Ventaneando.

La también actriz señaló que se dio cuenta de este error un año después: “Empiezas a sentir esas cositas que te pican, te dan comezón. Y empiezas a sentir las bolitas, te sale una por acá y otra por allá, son canicas, están duras. Además, te quitan una bolita y te queda una cicatriz, entonces es cosa de nunca acabar”, recordó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ya me vi en el ataúd”: Lyn May bromeó sobre su supuesta muerte

“He sufrido mucho”: Lyn May recordó cuando le inyectaron aceite de cocina en la cara

La escabrosa confesión de Lyn May: desenterró a uno de sus esposos muertos para acostarse con él