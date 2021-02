“Laura te va a seguir sacando billete”: Niurka aconsejó a Thalía que se lleve a su abuelita, Eva Mange, a vivir con ella a Miami

Niurka criticó que las hermanas hayan internado a la señora Mange en una casa de retiro (Foto: Instagram @niurka.oficial @thalia)

Eva Mange, la abuela de las famosas Thalía y Laura Zapata, ya abandonó la casa de retiro para adultos mayores donde permaneció por casi tres años, y donde presuntamente sufrió de maltrato y descuido por parte del personal médico del lugar denominado Le Grand Senior Living, según declaraciones de Zapata, quien ha emprendido una mediática batalla para exigir justicia para su abuela, toda vez que al revisarle el cuerpo a principios de enero pasado, la intérprete notó la presencia de llagas y escaras decúbito en la piel de la anciana de 103 años.

Tras la vorágine de información en la que incluso se le acusó a la cuidadora particular de doña Eva, contratada por las hermanas, de no proveer de cuidados esenciales a la matriarca de la familia, ahora otra famosa habla de la situación y condena el hecho de que la adulta mayor haya estado viviendo en las instalaciones de la casa de retiro y no con su propia familia.

Niurka Marcos expresó su sentir en un encuentro con la prensa, y arremetió contra Laura Zapata y Thalía por no atender en la casa familiar a la anciana, de quien aseguró “necesita una atención demasiado personalizada”.

La cubana se dijo fan de Thalía, pero aseguró que lo hecho por la cantante y su hermana fue un error (Foto: Instagram de Niurka)

“Es un alma muy frágil, una personita de cristal, una pluma en el viento. Nunca debió haber estado en un asilo, siempre debieron estar con ella. Muy mal, muy incorrecto, si preguntan mi opinión, opino que son bien culeras por tenerla encerrada ahí, teniendo tanto billete, pinche viejas ojetes, a la viejita ancianita, tan menudita”, dijo Niurka sobre las famosas hermanas.

La vedette cubana de 53 años se mostró sorprendida por la presunta cantidad de dinero, 40 mil pesos, que mensualmente se pagaba a Le Grand Senior Living, ubicado en Hiuixquilican, en el Estado de México, sin embargo la ex esposa de Juan Osorio destacó que la mejor opción era cuidarla en casa.

“¿Por qué no se la llevó mejor a su casa? Coño, pero ya toda carcomida -dijo al ver las fotos de las heridas- Eso está muy mal, perdón, no estoy criticando a nadie, pero eso muy mal. No tenía que llegar a ese nivel de llagas en su pobre cuerpo la señora para que se la llevaran. Puta madre, ya mero se consume”, expresó.

Fue a principios de enero cuando Zapata revisó el estado físico de su abuelita para percatarse de unas llagas en su cuerpo (Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

La polémica bailarina dijo no poder creer que la abuela de la villana de telenovelas como Rosa salvaje y María Mercedes hubiera tenido que pasar por ese nivel de maltrato. Sin embargo, aclaró que es fan de Thalía, pero consideró que las decisiones tomadas en torno a los cuidados de Eva Mange no fueron las óptimas.

“Tuvo que llegar a este nivel la señora para que se la llevaran para el mundo de la abundancia, de la riqueza y de la comodidad. No mamen, perdón, yo soy fan de Thalía, lo seguiré siendo, pero ahí sí la cagaste”, añadió.

Niurka Marcos le recomendó a la estrella pop afincada en Estados Unidos que se hiciera cargo de su abuela y se la llevara a vivir con ella a su casa y no dejarla al cuidado de Laura Zapata, contra quien lanzó un polémico mensaje:

La actriz se enfrascó en una querella legal acusando de malos tratos a la casa de retiro ubicada en Huixquilucan (Foto: Tlnovelas - captura de pantalla)

“Mami, llévatela para tu casa, porque Laura te va a seguir sacando billete, mejor llévate a la abuelita para tu casa para que la cuides. A lo mejor no puede viajar (Eva Mange) porque está muy débil, a Miami que es donde vive Thalía (...) Es que esa ancianita necesita una atención demasiado personalizada y más que una enfermera a lado, ella necesita amor, necesita abrazos, necesita susurros”, expresó y aseguró que Zapata, en cambio, “no es amorosa, así de darle amor, abrazos, susurros amorosos al oído...que los últimos días de la señora sean colmados de amor, Laura no sabe de eso. Thalía sí.”, finalizó la cubana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Niurka reveló que sufrió acoso sexual en su infancia: “Me sentó en sus piernas”

“Al rato sale otro”: Niurka Marcos aconsejó a Gabriel Soto que “pase la página” respecto a su video íntimo

Tremendas declaraciones de Niurka sobre el escándalo de Vicente Fernández: “Dejaría que me tocara la bubi”