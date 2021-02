“Al rato sale otro”: Niurka Marcos aconsejó a Gabriel Soto que “pase la página” respecto a su video íntimo

Niurka y Gabriel Soto (Foto: Cuartoscuro)

Hace semanas Gabriel Soto fue tendencia en redes sociales a causa de la filtración de un video erótico protagonizado por él. Hasta la fecha el actor sigue siendo criticado por tal metraje de menos de un minuto y, de hecho, ya alcanzó dimensiones legales. Varias celebridades han comentado al respecto y una de ellas ha sido la vedette y actriz, Niurka Marcos.

Caracterizada por opinar sobre varios temas de la farándula, Niurka fue cuestionada en Suelta la Sopa acerca de si tiene algo qué decirle al protagonista de Te acuerdas de mí respecto al escándalo en el que está envuelto.

Ni corta ni perezosa, respondió con su típica altivez “Pasa la página, mijo. Porque, primero, lo bueno es que tienes una buena ñong*”. No escatimó en vocabulario y fue muy honesta con el prometido de Irina Baeva. De hecho, aprovechó para hacerle cumplidos a los atributos de Gabriel Soto, sin perder de vista lo que, considera, es la realidad en los medios.

Niurka Marcos no perdió la oportunidad de echar halagos a los atributos de Gabriel Soto (Foto: Instagram @niurka.oficial)

“El público no tiene memoria”, aseguró e hizo su siguiente comentario mordaz. “Al rato saldrá otro pit* de alguien, a lo mejor hasta más grande que el tuyo. Que, por cierto, el tuyo está divino”. De hecho, no es la primera vez que hace referencia a esta característica del actor y del escándalo del video en general.

En semanas anteriores habría declarado sobre el compromiso de Gabriel con Irina Baeva para el programa Despierta América. Como debía esperarse, fue honesta en esa ocasión también: “¡Qué gusto haberlo conocido!”, exclamó para después poner en duda que se trató de una filtración. “Para todas las mujeres y los gays, aquí nada se fugó, nada se escapó. Y no fue por arte de magia. Eso fue una maldad que quisieron hacerle o una presunción que se hizo él mismo”.

Hace poco Gabriel Soto dio una entrevista al programa Primer Impacto para hablar de los avances que ha hecho sobre su caso, mismo es que es considerado una violación a su privacidad. El histrión de 45 años explicó que actualmente hay un proceso legal en desarrollo para encontrar al o a la culpable que filtró el video en redes sociales.

Fue a finales de 2020 que se desató el escándalo para Gabriel Soto (Foto: Instagram @gabrielsoto)

En esta entrevista dijo: “Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno aquí en México. Hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad. Nadie tiene derecho, sin tu consentimiento, ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales. Esperemos que la ley tome su cauce”,

De dar con la persona responsable que ha tenido en una tormentosa situación al actor, podría afrontar una condena en la cárcel de 4 a 7 años. Hasta ahora no tiene sospecha de quién pudo haber compartido el metraje y prefiere no especular al respecto; sin embargo, admitió que, desde que puso la denuncia, ha recibido mucho apoyo por parte de las autoridades:

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años. Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable”.

Soto aclaró que es su problema si quiere grabarse o no (Foto: Instagram@gabrielsoto)

A su vez, aprovechó para aclarar que no es malo querer grabarse en tales situaciones, sino que el problema viene cuando un tercero toma dicho material para compartirlo con otros y hacerlo viral en Internet. “Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’”, destacó. “O sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema. Aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”.

MÁS SOBRE EL TEMA

Violencia, mentiras y crueldad: el calvario que ha vivido Geraldine Bazán desde el escándalo con Gabriel Soto e Irina Baeva

Más allá del escándalo con Gabriel Soto, cómo ha sido la relación de Irina Baeva con Geraldine Bazán y sus hijas

“Si me quiero grabar o no, es mi problema”: Gabriel Soto habló de su video íntimo y amenazó con cárcel a quien lo difundió

Niurka arremetió otra vez contra Poncho de Nigirs: “Pelele sin criterio”